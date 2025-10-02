Europa trebuie să treacă la mentalitatea de război, întrucât conflictul cu Rusia devine inevitabil – The Jerusalem Post

Conform tuturor indiciilor, procesele care s-au desfășurat în Europa anilor ’30 ne reapar în fața ochilor în Europa actuală. Cu toate acestea, țările europene, la fel ca atunci și cu grade diverse de intensitate, refuză să vadă pericolul din pragul ușii, chiar sub nasul lor, potrivit Rador Radio România.

Într-un interviu acordat recent prestigioasei reviste Foreign Affairs, ministrul polonez de externe Radek Sikorski a prezentat aspectele schimbării negative care lovește Europa chiar sub ochii noștri. Dronele care au violat teritoriul polonez, a insistat el, nu reprezintă rezultatul vreunei erori umane, așa cum pretind unii. A fost o operațiune ofensivă a Rusiei, deliberată prin însăși natura ei. Dronele nu erau dotate cu arme, fapt care le-a permis în schimb să transporte mai mult combustibil. Au zburat mai bine de șapte ore până și-au atins ținta.

NATO e testată

Rusia, a clarificat el, vrea să testeze fermitatea NATO. Și Polonia chiar a invocat Articolul 4 al tratatului NATO, conform căruia un stat atacat se poate consulta cu aliații. Sikorski afirmă că la consultații a fost confirmată disponibilitatea aliaților de a ajuta Polonia la consolidarea apărării ei antiaeriene. Răspunsul american la incident nu a satisfăcut Polonia. Dacă dronele ar fi zburat dinspre Cuba spre Florida, a arătat el, SUA ar fi reacționat diferit.

Situația amintește întrucâtva de abandonarea Cehoslovaciei în ghearele naziștilor prin mult hulitul Acord de la München (noiembrie 1938) de către „aliații” ei – Regatul Unit și Franța.

Polonia deja și-a dublat, dacă nu cumva triplat, cheltuielile militare de la învestirea președintelui Donald Trump. Pe teritoriul ei staționează cam 10.000 de militari americani. Guvernul polonez le acoperă o parte din întreținere. Toți sunt pași în direcția corectă. Totuși, e dificil de presupus că aceștia ar putea descuraja Ursul Rus să-și continue agresiunea în Europa, dacă așa vrea el.

Țintele Rusiei

Până și Danemarca, țara de basm a lui Hans Christian Andersen, pașnică și liniștită, nu a scăpat de șicanarea Rusiei. Înainte să-și poată reveni după somațiile lui Trump de a-i preda Groenlanda, s-a confruntat deja cu amenințarea mult mai periculoasă a Rusiei. Și teritoriul ei a fost violat de drone venite din direcția Rusiei.

La fel ca omologul ei polonez, premierul danez Mette Frederiksen a refuzat să accepte explicația unei defecțiuni accidentale. Traiectoria dronelor, spre aeroporturi și baze militare, nu lasă loc de îndoială că a fost vorba de un atac rusesc deliberat, a clarificat ea.

În aceste condiții e de înțeles comunicatul și avertismentul publicat de secretarul general al NATO Mark Rutte cum că Europa nu e pregătită pentru provocările militare ale următorilor 4-5 ani și că ea trebuie să adopte o „mentalitate de război”.

„Discursul Sparta” al premierului Benjamin Netanyahu [din 15 septembrie; propune reducerea dependențelor de exterior ca soluție la izolarea internațională – n.trad.] ne permite să tragem concluzia că în cazul Israelului fisa i-a picat în urma masacrului din 7 octombrie. Israelul înțelege că în actuala realitate internațională, în vremuri de restriște, fiecare stat va trebui să-și croiască propria soartă. Ne vor urma exemplul și europenii? E extrem de îndoielnic.

Sursa: THE JERUSALEM POST / Rador Radio România / Traducerea: Andrei Suba