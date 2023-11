Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe, după retragerea Elenei Lasconi din campanie: ”Cătălin Drulă, cine își asumă haosul ăsta?”

Europarlamentarul Vlad Gheorghe reacționează la scandalul care a condus la retragerea din campanie a Elenei Lasconi, aflată în fruntea listei USR pentru europarlamentare și îl critică pe președintele Cătălin Drulă pentru modul în care a gestionat situația. Elena Lasconi s-a retras din campanie în acest weekend, la solicitarea președintelui Cătălin Drulă, după ce a declarat la o emisiune că a votat DA la referendumul pentru familie și a fost apoi apostrofată public de fiica ei, susținătoare LGBTQ. La rândul său, Vlad Gheorghe se află în conflict cu conducerea USR. El nu a fost inclus pe lista de candidați la europarlamentare pentru scrutinul din anul 2024. ”Cătălin Drulă , cine își asumă haosul ăsta? Cine plătește pentru bâlbâiala asta total neprofesionistă care a urmat numirii nestatutare pentru alegerile europarlamentare? Cine este responsabil pentru dezamăgirea pe care USR a provocat-o iar electoratului, pentru imaginea boțită de neprofesioniști care se joacă de-a partidul, de-a listele și candidații? Cine își pune demisia pe masă, președintele USR? Biroul Național? Gata, o postare pe pagină și schimbarea pozei de cover, asta înseamnă asumarea scandalului care ne-a adus IAR în atenția românilor, dar nu așa cum ar fi trebuit?”, se întreabă Vlad Gheorghe.

Europarlamentarul amintește principalele nemulțumiri ale electoratului USR și acuză conducerea partidului de ”aroganță” și ”autosuficiență”.

”Cauți ”USR” azi și rezultatele sunt: ”imaturitate politică”, ”lipsa de viziune”, ”lipsă de comunicare” – numai lucruri ”bune”. Suntem partid în opoziție care NU crește în opțiunile votanților când la putere se află o alianță toxică pentru români. PSD și PNL fac zilnic câte o nenorocire, cresc taxele și impozitele, își bat joc de justiție, eșuează iar cu intrarea în Schengen și câte și mai câte, iar USR face știri doar cu scandaluri interne și procente staționare în sondaje, în cel mai bun caz. Suntem partid în opoziție care pentru prima rundă de alegeri din cel mai important an electoral pentru România vine cu o listă lansată cu scandal, modificată cu alt scandal”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

Vlad Gheorghe mărturisește că se află, la rândul său, în conflict cu conducerea USR.

”Ca să previn comentariile cu ”spălatul rufelor în public” – din păcate, nu am alt canal pe care să comunic cu conducerea USR, am fost blocat, exclus etc. de pe toate grupurile interne de comunicare. Ca să previn comentariile cu ”dar tu ce ai făcut ca să nu fie așa” – nu am candidat niciodată la niciun post de conducere la nivel intern. Poate aici am greșit”, a spus Vlad Gheorghe.

