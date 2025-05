Eugen Tomac a votat la Chișinău: ”Nu vreau să avem un Președinte care ne expune la ridicol în întreaga lume” / Votul în diaspora a început de la ora 7

Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat vineri că a votat la Chișinău ”pentru un Președinte cinstit, integru și patriot” .

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Am votat din nou la Chișinău. Am votat pentru un Președinte cinstit, integru și patriot! Am votat împotriva Rusiei și intereselor ei meschine. Nu vreau să avem un Președinte care ne expune la ridicol în întreaga lume. Am votat pentru un viitor comun al României și R. Moldova în Uniunea Europeană. Ieșiți la vot, români, pentru a ne apăra țara de impostură, trădători și marionete! ROMÂNIA VOTEAZĂ!!!”, a notat Tomac pe pagina sa de Facebook.

În diaspora votul se desfășoară pe parcursul a trei zile:

– vineri, 16 mai, între orele 7:00 și 21:00 (orele locale);

– sâmbătă, 17 mai, între orele 7:00 și 21:00 (orele locale);

– duminică, 18 mai, între 7:00 (ora locală) și 21:00 (ora locală a României).