Eroi de război, avionul care a bombardat Hiroshima și premiere militare se numără printre cele 26.000 de imagini marcate pentru eliminare în cadrul epurării Inițiativei Diversitate, Echitate, Incluziune (DEI) de către ministerul apărării al Statelor Unite

Referințele la un laureat al Medaliei de Onoare din al Doilea Război Mondial, la avionul Enola Gay care a lansat o bombă atomică asupra Japoniei și la primele femei care au absolvit instrucția de infanterie marină se numără printre zecile de mii de fotografii și postări online marcate pentru ștergere, în timp ce Departamentul Apărării lucrează la curățarea conținutului privind diversitatea, echitatea și incluziunea, conform unei baze de date obținute de Associated Press (AP).

Baza de date, care a fost confirmată de oficiali americani și publicată de AP, include mai mult de 26 000 de imagini care au fost marcate pentru eliminare în toate ramurile militare. Însă totalul final ar putea fi mult mai mare.

Un oficial, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a oferi detalii care nu au fost făcute publice, a declarat că epurarea ar putea șterge până la 100.000 de imagini sau postări în total, luând în considerare paginile de social media și alte site-uri web care sunt, de asemenea, eliminate pentru conținutul Inițiativei Diversitate și Egalitate (DEI) a precedentei administrații Democrate. Oficialul a declarat că nu este clar dacă baza de date a fost finalizată.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a dat armatei termen până miercuri să elimine conținutul care evidențiază eforturile de diversitate în rândurile sale, ca urmare a ordinului executiv al președintelui Donald Trump de a pune capăt acestor programe la nivelul întregului guvern federal.

Marea majoritate a epurării Pentagonului vizează femeile și minoritățile, inclusiv evenimente notabile realizate în armată. De asemenea, se elimină un număr mare de postări care menționează diverse luni comemorative – cum ar fi cele dedicate persoanelor de culoare și hispanice și femeilor.

Dar o analiză a bazei de date subliniază, de asemenea, confuzia care a existat în rândul agențiilor cu privire la ceea ce trebuie eliminat în urma ordinului lui Trump.

Proiectele aeronautice și piscicole sunt semnalate

În unele cazuri, fotografiile păreau să fie marcate pentru eliminare doar pentru că fișierul lor includea cuvântul „gay”, inclusiv membri ai serviciilor cu acest nume de familie și o imagine a avionului B-29 Enola Gay, care a lansat prima bombă atomică asupra Hiroshimei, Japonia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Enola gay era mama pilotului avionului, Paul Tibbets.

Mai multe fotografii ale unui proiect de dragare al Corpului de ingineri al armatei din California au fost marcate pentru ștergere, aparent pentru că un inginer local din fotografie avea numele de familie Gay. Și o fotografie cu biologi ai Corpului Armatei a fost pe listă, aparent pentru că se menționa că aceștia înregistrau date despre pești – inclusiv greutatea, dimensiunea, incubatorul și sexul acestora.

În plus, unele fotografii ale Tuskegee Airmen, primii piloți militari de culoare din țară care au servit într-o unitate segregată din al Doilea Război Mondial, au fost listate în baza de date, dar acestea ar putea fi protejate din cauza conținutului istoric.

Forțele Aeriene au eliminat pentru scurt timp noile cursuri de pregătire a recruților care includeau videoclipuri cu Tuskegee Airmen la scurt timp după ordinul lui Trump. Acest lucru a atras furia Casei Albe din cauza „conformării răuvoitoare”, iar Forțele Aeriene au revenit rapid asupra eliminării.

Multe dintre imaginile listate în baza de date au fost deja eliminate. Altele erau încă vizibile joi și nu este clar dacă vor fi scoase la un moment dat sau li se va permite să rămână, inclusiv imagini cu semnificație istorică, cum ar fi cele ale aviatorilor Tuskegee.

Întrebat despre baza de date, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Ullyot, a declarat: „Suntem satisfăcuți de respectarea rapidă de către întregul departament a directivei de eliminare a conținutului DEI de pe toate platformele. În cazurile rare în care este eliminat conținut care nu se încadrează în domeniul de aplicare clar definit al directivei, instruim componentele în consecință”.

El a menționat că Hegseth a declarat că „DEI este mort” și că eforturile de a pune un grup înaintea altuia prin intermediul programelor DEI erodează camaraderia și amenință executarea misiunii.

Unele imagini nu au dispărut

În unele cazuri, eliminarea a fost parțială. Pagina principală a unei postări intitulate „Luna istoriei femeilor: Un echipaj format numai din femei sprijină luptătorii” a fost eliminată. Dar cel puțin una dintre fotografiile din acea colecție despre un echipaj C-17 format numai din femei a putut fi accesată în continuare. O fotografie de la Army Corps of Engineers intitulată „Engineering pioneer remembered during Black History Month” a fost eliminată.

Alte fotografii marcate în baza de date, dar încă vizibile joi, au inclus imagini ale femeilor-pilot din serviciul aerian al celui de-al Doilea Război Mondial și una a colonelului Jeannie Leavitt din Forțele Aeriene ale SUA, prima femeie-pilot de vânătoare din țară.

De asemenea, era încă vizibilă o imagine a soldatei Christina Fuentes Montenegro, care a devenit una dintre primele trei femei care au absolvit Batalionul de instruire în infanterie al Corpului Pușcașilor Marini, și o imagine a soldatului de culoare Harold Gonsalves, care a primit Medalia de Onoare în al Doilea Război Mondial.

Nu a fost clar de ce au fost eliminate alte imagini, cum ar fi o fotografie a Corpului Pușcașilor Marini intitulată „Deadlift contenders raise the bar pound by pound” sau o imagine de pe site-ul Gărzii Naționale intitulată „Minnesota brothers reunite in Kuwait”.

De ce baza de date?

Baza de date cu cele 26.000 de imagini a fost creată pentru a se conforma legilor federale privind arhivarea, astfel încât, dacă serviciile vor fi interogate în viitor, să poată arăta cum respectă legea, a declarat oficialul american. Dar ar putea fi dificil să se asigure că conținutul a fost arhivat, deoarece responsabilitatea de a se asigura că fiecare imagine a fost păstrată a fost responsabilitatea fiecărei unități în parte.

În multe cazuri, lucrătorii fac capturi de ecran ale paginilor marcate pentru eliminare, dar ar fi dificil să le restaureze dacă se ia această decizie, potrivit unui alt oficial, care, la fel ca ceilalți, a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a oferi detalii suplimentare care nu au fost făcute publice.

Un oficial al Corpului Pușcașilor Marini a declarat că fiecare dintre imaginile sale din baza de date „fie a fost retrasă, fie va fi retrasă”. Pușcașii marini aplică directiva cât mai rapid posibil, dar, la fel ca în restul armatei, foarte puțini angajați civili sau contractuali de la Pentagon pot efectua eliminarea conținutului, a declarat oficialul.

În Corpul pușcașilor marini, doar un civil din domeniul apărării este disponibil pentru a face acest lucru. Corpul pușcașilor marini estimează că această persoană a identificat cel puțin 10.000 de imagini care trebuie eliminate, fără a lua în considerare cele peste 1.600 de site-uri de socializare care nu au fost încă abordate.

Multe dintre aceste site-uri de socializare erau grupuri de sprijin ale bazelor militare sau ale unităților, create cu ani în urmă și lăsate inactive. Nimeni nu mai are privilegii administrative pentru a intra și a schimba conținutul.

Oficialul Marinei a declarat că serviciul trece prin fiecare site și obține noi privilegii administrative pentru a putea face modificările.

La 26 februarie, Pentagonul a ordonat tuturor serviciilor militare să petreacă nenumărate ore analizând ani de zile de postări pe site-uri, fotografii, articole de știri și videoclipuri pentru a elimina orice mențiuni care „promovează diversitatea, echitatea și incluziunea”.

În cazul în care nu reușeau să facă acest lucru până miercuri, li s-a spus să „elimine temporar din afișajul public” tot conținutul publicat în timpul celor patru ani de mandat ai administrației Democrate a președintelui Joe Biden.