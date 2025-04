Razboiul lui Trump cu șefii spionilor și de la Pentagon face noi victime

Pentagonul a confirmat marți că viceamiralul Shoshana Chatfield a fost îndepărtată din funcția de reprezentant al armatei SUA în comitetul militar al NATO, ea devenind astfel cel puțin al nouălea ofițer militar de rang înalt demis de Administrația Trump începând din ianuarie. Aceștia nu sunt însă singurii care au cazut victime epurărilor operate de Casa Albă în rândul serviciilor militare și de informații: șefii spionilor de la National Security Agency (NSA) au fost și ei trași pe linie moartă.

Îndepărtată din funcție

Departamentul Apărării din Statele Unite a confirmat marți că viceamiralul Shoshana Chatfield a fost înlăturată din funcția de reprezentant al armatei SUA în comitetul militar al NATO. Ea fusese numită în post în decembrie 2023 și era singura femeie din comitetul militar al alianței militare interguvernamentale formată din 32 de țări din Europa și America de Nord.

“Secretarul Pete Hegseth a înlăturat-o pe viceamiralul Marinei SUA Shoshana Chatfield din funcția de reprezentant al SUA în comitetul militar al NATO, din cauza pierderii încrederii în capacitatea ei de a conduce,” a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. “Departamentul Apărării îi este recunoscător pentru ani numeroși de serviciu militar.”

Comitetul militar al NATO este format din ofițeri superiori, de obicei amirali sau generali cu trei stele, din țările membre NATO, care își reprezintă șefii apărării. Comitetul este sursa principală de sfaturi militare pentru Consiliul Atlanticului de Nord și pentru Grupul de Planificare Nucleară al NATO, conform NATO. Acesta servește ca legătură între factorii de decizie politică și structura militară a NATO.

Chatfield fusese anterior vizată pentru comentariile făcute despre Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI), a scris CBS News.

În timpul blocajului prelungit impus în 2023 de senatorul republican Tommy Tuberville asupra numirilor de generali, acesta a redistribuit pe rețelele sociale o listă publicată de grupul conservator American Accountability Foundation, care semnala ofițeri acuzați că promovează valori considerate woke. (Termenul woke indică o persoană, instituție sau companie care sunt vigilente la nedreptățile din societate, în special la rasism, discriminare, sexism și negarea drepturilor LGBTQ. Cuvântul e folosit în prezent de dreapta politică nord-americană ca termen peiorativ pentru a descrie activiștii progresiști, care promovează agende de stânga ce includ politici de identitate și justiție socială, de multe ori văzute ca ridicole și contrare bunului simț sau regulilor normale de funcționare a societății.)

Chatfield a fost vizată în parte din cauza unei prezentări susținute de Ziua Egalității Femeilor, în 2015, în care apărea o pagină de prezentare cu mesajul: “investițiile în egalitatea de gen și emanciparea femeilor pot debloca potențialul uman la o scară transformațională.” (https://www.army.mil/article/155524/aviator_speaks_at_womens_equality_day_event)

Potrivit biografiei sale din cadrul Marinei, Chatfield a absolvit Universitatea Boston în 1987 și a devenit pilot de elicopter, operând aparate de tip SH-3, CH-46D și MH-60S. Ulterior, ea a comandat escadrila de sprijin de luptă cu elicoptere HC-5 și escadrila de luptă navală cu elicoptere HSC-25, precum și o echipă mixtă de reconstrucție provincială în provincia Farah din Afganistan, în 2008.

Ea a fost dislocată în Pacific și în Golful Persic ca pilot. Mai târziu, a servit ca asistent militar principal al comandantului suprem aliat al Europei. Chatfield a fost decorată cu Steaua de Bronz.

Ultima sa funcție, înainte de a fi numită la NATO, a fost cea de președintă a Naval War College (Colegiul de Război al Marinei), fiind prima femeie care a deținut această poziție.

Îndepărtarea lui Chatfield din poziția deținută la sediul central al NATO de la Bruxelles a provocat furia democraților. Vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA, Mark Warner, a declarat pe rețelele sociale că este “profund tulburat” de această acțiune.

“Atacurile neîncetate ale lui Trump asupra alianțelor noastre și disprețul său față de oficiali militari decorați ne fac mai puțin siguri și ne slăbesc poziția pe scena internațională,” a scris Warner pe platforma X.

Senatorul democrat Jack Reed (Rhode Island), membru marcant al Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, a afirmat și el că destituirea lui Chatfield este “nejustificată” și “rușinoasă.”

“Cariera de 38 de ani a lui Chatfield ca pilot naval, expertă în politică externă și educator militar de prim rang – inclusiv ca președintă a Colegiului de Război al Marinei – va lăsa o moștenire durabilă în cadrul Marinei și în întregul sistem militar,” a spus Reed într-un comunicat. “Istoricul de serviciu altruist al amiralului Chatfield nu este pătat de comportamentul președintelui Trump.”

Reed le-a cerut, de asemenea, colegilor săi republicani să ceară explicații pentru demitere, numind-o “profund îngrijorătoare,” având în vedere că Trump a concediat mai mulți oficiali de rang înalt din domeniul apărării în ultimele trei luni, fără nicio explicație. “Nu pot înțelege cum poate cineva să stea tăcut în timp ce președintele provoacă un asemenea prejudiciu armatei noastre și națiunii noastre,” a scris Reed.

În acest context, The Hill a scris că Chatfield a reprezentat o țintă pentru conservatori în anii trecuți, criticii etichetând-o drept woke din cauza comentariilor făcute în 2019, când a preluat funcția de președintă a Colegiului de Război al Marinei.

“Vreau să văd membri ai acestei echipe care își oferă respect unii altora pentru diferențele lor, pentru diversitate, pentru dialogul din care apar idei și colaborare,” a spus ea la acea vreme.

Chatfield a fost, de asemenea, una dintre cele 20 de persoane din conducerea militară menționate în scrisoarea pe care organizația American Accountability Foundation (AAF), un grup conservator de supraveghere, a trimis-o lui Hegseth în decembrie trecut. Organizația susținea că cei menționați în scrisoarea de 10 pagini erau prea concentrați pe DEI și alte inițiative similare de stânga și, prin urmare, subminau pregătirea armatei.

“Epurarea celor woke din armată este imperativă, dar doar reverența față de politicile woke nu ar fi suficientă pentru a aduce armata noastră la un nivel optim de pregătire,” a scris președintele AAF, Thomas Jones. “Cei responsabili pentru implementarea acestor politici trebuie să fie destituiți.”

Avalanșă de epurări

Shoshana Chatfield a devenit astfel cel puțin al nouălea ofițer militar de rang înalt îndepărtat de Administrația Trump începând din ianuarie. Destituirea ei marchează cea mai recentă victimă a epurării oficialilor militari și din serviciile de informații, aceștia fiind considerați parte din eforturile anterioare de a impune programele DEI.

Această campanie împotriva culturii woke în armată și serviciile de spionaj a dus la înlăturarea a trei femei care au spart bariere în funcții de top din cadrul armatei, precum și la destituirea șefului Statului Major Comun, generalul C.Q. Brown, și a unor avocați de top din mai multe ramuri ale forțelor armate.

Printre cei demiși s-au numărat și:

Șeful Operațiunilor Navale, amiralul Lisa Franchetti, prima femeie din cadrul Statului Major Comun, care a fost destituită la sfârșitul lunii februarie.

Destituirea ei a fost anunțată printr-un email trimis de Hegseth. Aceasta a avut loc la câteva ore după ce Trump a anunțat într-o postare pe Truth Social că îl va înlătura pe generalul Brown Jr. și îl va numi pe generalul-locotenent Dan “Razin” Caine pentru a deveni următorul președinte al Statului Major Comun al SUA.

Hegseth i-a mulțumit lui Franchetti pentru “cariera sa deosebită” și “dedicarea față de țara noastră.”

Franchetti este absolventă a Universității Northwestern din 1985, unde a obținut comisionul prin Programul de Pregătire a Ofițerilor în Rezerva Marină, conform biografiei sale.

Ea a devenit ofițer în 1989. La acea vreme, femeile în aceste funcții serveau în mare parte pe nave non-combat, o politică care a fost abrogată în 1993.

Franchetti a fost, de asemenea, menționată în scrisoarea AAF. Grupul conservator a subliniat discursul său video din 2023, susținut la Summitul Diversității, Echității și Incluziunii al Forțelor de Marină, unde a vorbit despre importanța “conectivității” ca valoare militară.

În luna februarie, Hegseth a destituit-o pe cea mai importantă femeie din echipa sa militară, generalul-locotenent al Forțelor Aeriene Jennifer Short.

Short a fost principalul punct de contact militar pentru Hegseth și reprezentul Statului Major Comun, interacționând cu “Statul Major Comun, comandanții de luptă și cu agențiile din afaceri ale Departamentului Apărării pentru chestiuni de politică și subiecte conexe,” conform biografiei sale. (https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/2261430/jennifer-m-short/)

Short a absolvit cu o diplomă de licență în marketing de la Universitatea de Stat din Arizona în 1993. Ea a finalizat Școala de Pregătire a Ofițerilor la Baza Aeriană Maxwell din Alabama în 1995. Short a acumulat peste 1.800 de ore de zbor.

Șeful Statului Major Comun, generalul C.Q. Brown, a fost demis în februarie.

Brown, un general cu patru stele și fost pilot de vânătoare, a fost doar al doilea afro-american care a deținut funcția de președinte al Statului Major Comun. Trump a anunțat destituirea sa într-o postare pe Truth Social, când l-a numit și pe succesorul său, generalul-locotenent al Forțelor Aeriene Dan Caine.

“Vreau să-i mulțumesc generalului Charles ‘CQ’ Brown pentru cei peste 40 de ani de serviciu adus țării noastre, inclusiv ca președinte al Statului Major Comun,” a scris Trump la acea vreme. “Este un domn deosebit și un lider remarcabil, iar eu îi doresc un viitor strălucit lui și familiei sale.”

Brown a spus în ianuarie că intenționează să rămână în funcția sa, în ciuda amenințării lui Trump de a-l destitui odată ce va ajunge din nou la Casa Albă.

Președintele Statului Major Comun servește, de obicei, un mandat de patru ani. Brown și-a început mandatul pe 1 octombrie 2023.

Brown a atras critici din partea dreptei pentru un videoclip din 2020, în care a abordat protestele din Statele Unite, declanșate de moartea lui George Floyd.

“Mă gândesc la cât de plin sunt de emoție, nu doar pentru George Floyd, ci și pentru mulți afro-americani care au suferit aceeași soartă ca George Floyd,” a spus el la momentul respectiv. “Mă gândesc la cei doi fii ai noștri și la cum a trebuit să-i pregătim să trăiască în două lumi.”

“Mă gândesc la cariera mea în Forțele Aeriene, unde eram adesea singurul afro-american din escadrila mea sau, ca ofițer superior, singurul afro-american din încăpere,” a adăugat el.

Comandantul Gărzii de Coastă a SUA, amiralul Linda Fagan, care a fost prima femeie lider a unei ramuri a armatei americane, a fost destituită de administrația republicană la mai puțin de 24 de ore de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Garda de Coastă se află sub umbrela Departamentului de Securitate Internă (DHS).

Ulterior, DHS a declarat că Fagan, care a fost primul ofițer militar de rang înalt destituit în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, a fost concediată “din cauza deficiențelor sale de leadership, a eșecurilor operaționale și a incapacității de a avansa obiectivele strategice ale Gărzii de Coastă a SUA.”

Un oficial de rang înalt din DHS a spus că Fagan, care și-a preluat atribuțiile în iunie 2021, nu a gestionat eficient resursele Gărzii de Coastă în eforturile de la graniță, “mai ales în ceea ce privește interzicerea fentanylului și altor substanțe ilicite.”

Oficialul a criticat-o și pentru “gestionarea defectuoasă a achizițiilor de valoare mare,” precum spărgătoarele de gheață din Arctica, și pentru tratarea incorectă a consecințelor “mușamalizării” legate de comportamentul sexual neadecvat în cadrul Gărzii de Coastă.

La preluarea rolului, Fagan a moștenit provocări majore legate de recrutare, pe care le-a rezolvat, îndeplinind obiectivele pentru noii recruți în 2024, a scris The Hill.

La momentul respectiv, democrații au spus că Fagan ar trebui recompensată pentru modul în care a abordat lipsa istorică de transparență a Gărzii de Coastă în ceea ce privește cazurile de agresiune sexuală și comportament inadecvat.

“Comandantul care a avut curajul să curețe această mizerie în loc să o ascundă ar trebui recompensat, nu concediat,” a spus senatoarea democrată Maria Cantwell. (https://www.cantwell.senate.gov/news/press-releases/on-cnn-cantwell-slams-trump-decision-to-fire-coast-guard-commandant-who-took-on-sexual-assault-culture-its-appalling) “Destituirea unui comandant la discreția unui nou președinte stabilește, de asemenea, un precedent negativ. Complexitatea misiunilor diverse ale Gărzii de Coastă necesită continuitate pentru a proteja viețile și interesele americane.”

Generalul Timothy Haugh, directorul Agenției Naționale de Securitate (NSA) și comandant al Comandamentului Cibernetic al SUA (USCYBERCOM), a fost demis pe 3 aprilie, în urma unor controverse legate de loialitatea sa față de președintele Trump. Demisia sa ar fi fost influențată de activista de dreapta Laura Loomer, care l-a acuzat pe Haugh de lipsă de loialitate și de legături cu critici ai președintelui. (https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/04/democrats-decry-reported-dismissal-of-nsa-director-tim-haugh?utm_source=chatgpt.com)

Această acțiune a stârnit critici din partea democraților, care au exprimat îngrijorări privind securitatea națională și posibila politizare a agențiilor de informații. Senatorul Mark Warner și congresmanul Jim Himes au condamnat demiterea, subliniind riscurile asociate cu înlocuirea oficialilor experimentați în domeniul securității cibernetice. ​

În urma demiterii, Locotenent-Generalul William J. Hartman a fost numit director interimar al NSA, iar Sheila Thomas a preluat funcția de director adjunct interimar. ​

Generalul Haugh a fost confirmat în unanimitate de Senatul Statelor Unite în 2023 pentru a conduce NSA și USCYBERCOM și, deși a fost numit în aceste funcții de fostul președinte Joe Biden, a fost perceput ca fiind în mare parte apolitic. Împreună cu el a fost demisă și Wendy Noble, directorul adjunct al NSA.

Zeci de oficiali ai Biroului Federal de Investigații (FBI), unii dintre ei implicați în anchetarea lui Donald Trump în ultimii ani, precum și procurori care au anchetat asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 au fost dați afară de către noua Administrație de la Washington, în ceea ce unele voci au descris drept “o epurare politică” ordonată de Casa Albă.

Aliații președintelui republican susțin însă că eforturile noii conduceri a Americii vizează curățirea “statului paralel” – format din oficiali guvernamentali, birocrați, militari, membri ai serviciilor de informații și bogătași – care acționează din umbră pentru a influența scena politică de peste ocean.

Oficialii woke, în vizor

De-a lungul campaniei electorale pentru alegerile din toamna trecută din Statele Unite, Donald Trump a acuzat faptul că armata americană a fost distrasă de eforturile de promovare a diversității în rândurile sale iar acest lucru a afectat negativ pregătirea sa pentru conflicte, precum și capacitatea de a recruta noi soldați.

În timpul unei analize realizate după realegerea lui Trump la Casa Albă, am scris că una dintre promisiunile principale ale campaniei lui Trump a fost eliminarea din rândurile forțelor armate a generalilor pe care îi consideră îndoctrinați de ideologia DEI. (https://www.g4media.ro/epurari-la-pentagon-cum-vrea-trump-sa-scape-de-generalii-woke.html)

“I-aș concedia. Nu poți să ai o armată woke,” a spus Trump într-un interviu pe care l-a acordat FoxNews în iunie 2024.

El a promis atunci să-i concedieze pe liderii militari de extremă stângă, în contextul în care Pentagonul se confrunta cu reacții negative masive din cauza faptului că a sărbătorit Pride Month. (Pride Month este o lună dedicată celebrării și susținerii comunității LGBTQ+ – lesbiene, gay, bisexuali, transgender și queer -, care are loc, de obicei, în luna iunie).

“Am ajuns să-i cunosc pe adevărații generali luptători. Nu există woke în armată. Există woke la vârful ei,” a spus Trump în interviul pentru postul conservator.

“Ei vor ca soldații să fie woke, dar acești băieți nu sunt meniți să fie woke. Eu i-aș concedia. Nu putem avea o armată woke… Ai nevoie de oameni care vor să câștige. Ei vor să câștige războaie, acesta este scopul lor, să câștige războaie, nu să fim woke… dar avem o armată grozavă.”

Axios a scris atunci că nominalizările anunțate de președintele ales pentru Cabinetul său arătau că Trump se mișca rapid pentru a pune în aplicare agenda sa anti-trans, anti-DEI și anti-justiție socială care a stat la baza campaniei sale de realegere.

Acest lucru este important: în ochii multor republicani, victoria electorală decisivă a lui Trump a justificat ostilitatea lor față de ideologiile woke. În practică, planurile lor ar putea însemna curățarea guvernului federal de politicile susținute de democrați – pe care ei le consideră a fi nedrepte și inegale. În acest context, o atenție sporită va fi acordată Pentagonului, dar și Departamentului Justiției și Departamentului Educație. Acesta din urmă urmează de altfel să fie desființat, după ce Trump a semnat un ordin executiv în martie.

Atitudinea lui Trump a fost îmbrățișată complet și de șeful Pentagonului. Pete Hegseth, un fost ofițer al Gărzii Naționale din Minnesota, care a servit în Irak și Afganistan, a criticat de mult timp eforturile DEI în cărți și pe canalul FoxNews, unde a fost prezentator al emisiunilor de weekend pentru o perioadă lungă.

Hegseth a scris un bestseller anul trecut, în care a acuzat conducerea Pentagonului că sabotează pregătirea militară și recrutarea, acordând prioritate inițiativelor DEI.

El a cerut concedierea generalului Charles Q. Brown Jr., un pilot de vânătoare cu 40 de ani de serviciu, pentru că a fost prea woke, sugerând că ofițerul nu ar fi fost ales pentru această poziție dacă nu era negru.

“Orice general, amiral, oricine a fost implicat în orice rahat woke DEI trebuie să dispară,” a spus Hegseth într-un podcast, în care și-a exprimat, de asemenea, opoziția față de femeile care servesc în roluri de combatant.

Iar în iunie 2024, în timpul unui interviu realizat cu Trump, Hegseth a afirmat: “Am vorbit cu zeci și zeci de bărbați și femei în serviciu activ, ofițeri de rang înalt înrolați și toți au spus același lucru. Atingem subiecte delicate. Nu există nicio responsabilitate. Standardele sunt coborâte, erodate treptat pentru a se conforma ideologiilor marxiste woke pe care politicienii democrați le-au promovat la Pentagon. Pentagonul ar trebui să fie cea mai mare meritocrație din lume. În schimb, este un experiment social.”

FoxNews a scris atunci că reacția lui Trump și a lui Hegseth a venit după ce pagina oficială de Facebook a celor de la US Navy SEALs și Naval Special Warfare Command a marcat începutul Pride Month. Postarea nu a inclus vreun comentariu, ci doar o fotografie cu un model curcubeu pe care scria “NSW. Demnitate. Serviciu. Respect. Egalitate. Mândrie.” (https://www.foxnews.com/politics/official-us-navy-special-forces-page-draws-backlash-ringing-pride-month-navy-seals-have-gone-woke)

“Acestea nu sunt culorile de care îmi pasă. Culorile de care îmi pasă sunt roșu, alb și albastru,” a afirmat Pete Hegseth, referindu-se la culorile steagului american.

“Un comandant-șef trebuie să se concentreze pe câștigarea războaielor pe care le ducem, iar asta înseamnă instalarea unei conduceri la Pentagon care se concentrează asupra acestui lucru,” a comentat Hegseth după ce s-a aflat că Armata, Forțele Aeriene și Marina americane au ratat obiectivele de recrutare în 2023, provocând temeri în rândul criticilor care dau vina pe ideologii de extremă stângă ce acordă prioritate agendelor woke în detrimentul pregătirii militare.

“Din păcate, interesele pentru generalii din Administrația Biden și din Administrația Obama au fost să se conformeze ideologiilor politicienilor de stânga care promovau în Pentagon lucruri care nu aveau nimic de-a face cu câștigarea războaielor.”

“Care este genul tău? Care este rasa ta? DEI, CRT (teoria rasei critice), conducem tancuri electrice? Salvăm climatul cu ajutorul armatei? Nimic din toate acestea nu este important pentru bărbații și femeile cu care am servit în armată. Ne-am concentrat să reușim în misiunea care ne-a fost dată,” a continuat el.

“Pentagonului îi place să spună că diversitatea noastră este puterea noastră. Ce grămadă de gunoi! În armată, diversitatea noastră nu este puterea noastră. Unitatea noastră este puterea noastră și avem nevoie de un comandant-șef care să înțeleagă asta. Donald Trump cu siguranță că face asta. Să scăpăm de agenda woke va ajuta în mare măsură să ne asigurăm că suntem primii din lume,” a afirmat Hegseth.

Semnificații

Unii analiștii de peste ocean cred că demiterile operate de Administrația Trump în rândurile oficialilor Departamentului Apărării și ai serviciilor de informații sunt riscante din mai multe motive:

sunt un coșmar pentru securitatea națională a Statelor Unite, într-un context internațional delicat, cu războaie în Ucraina și Israel, cu atacuri ale rebelilor Houthi din Yemen, cu amenințări constante ale Chinei împotriva celor din Taiwan etc.

demiterile vulnerabilizează poziția Statelor Unite în relația cu partenerii săi militari, în special cei din NATO. De exemplu, îndepărtarea viceamiralului Chatfield pune sub semnul întrebării rolul viitor al Statelor Unite în NATO, organizația militară transnațională fondată în 1949. Trump și-a exprimat de ceva timp scepticismul cu privire la alianță și a cerut adesea aliaților să investească mai mult în cheltuielile de apărare.

Demiterea oficialilor de la Pentagon și NSA vine în contextul în care Administrația Trump analizează planuri referitoare la prezența forțelor americane în Europa. La începutul acestei săptămâni, NBC News a relatat că oficiali de rang înalt din Departamentul de Apărare al SUA analizează o propunere de retragere a aproximativ 10.000 de militari din Europa de Est, inclusiv România și Polonia.

Experții avertizează că momentul unei posibile retrageri ar putea alarma aliații NATO și încuraja acțiunile președintelui rus Vladimir Putin.

Unitățile luate în considerare pentru retragere fac parte din cei 20.000 de militari pe care Administrația Biden i-a desfășurat în 2022 pentru a consolida apărarea țărilor care se învecinează cu Ucraina după invazia rusă. Cifrele sunt încă în discuție, dar propunerea ar putea implica retragerea a până la jumătate din forțele trimise de Biden, potrivit NBC News.

Loialitatea pentru Trump este văzută mai importantă decât cea față de Constituția SUA. Experți în securitate națională au spus în toamna trecută că forțarea liderilor militari să îmbrățișeze anumite opinii asupra diversității ar putea fi văzută ca un test de loialitate personală pentru Trump, având în vedere pozițiile sale declarate.

Există teama că aceste procese vor fi pervertite de o administrație care este pusă pe răzbunare, represalii și pe aprobarea ofițerilor pe baza unor teste de loialitate față de președinte versus loialitate față de Constituție,” a afirmat Rachel VanLandingham, profesoară la Southwestern Law School și fostă avocată în Forțele Aeriene. “Așa devenim un stat autoritar – atunci când ai cea mai puternică armată din lume care depune un jurământ… nu în fața Constituției și a poporului american, ci a unei persoane.”

Nu în ultimul rând, îndepărtarea liderilor militari ar putea avea un efect perturbator asupra operațiunilor și pregătirii trupelor, cred experții. Iar epurările liderilor spionajului american scurcircuitează eforturile serviciilor de informații, atât pe plan intern, cât și international.

Surse: AP, CBS News, The Hill, The Guardian, The Verge, VOX, FoxNews, Axios, BBC, New York Post, Washington Post, USA Today, army.mil, aaf.com, af.mil, senate.gov, YouTube.X