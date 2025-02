Erdogan, după vizita lui Zelenski la Ankara: ”Dragul meu prieten Zelenski / Sprijin ferm al Turciei pentru integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei” / Erdogan propune să fie gazdă a negocierilor de pace

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a numit pe Volodimir Zelenski, după vizita acestuia la Ankara, ”drag prieten” și a transmis printr-un mesaj pe X ”sprijinul ferm al Turciei pentru integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei”.

Erdogan a propus, de asemenea, ca Turcia să fie gazdă a negocierilor de pace și să primească delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei.

Președintele Turciei a mai amintit de ”pașii curajoși făcuți de dragul meu prieten Zelenski în ceea ce privește drepturile compatrioților noștri tătari din Crimeea care luptă pentru integritatea teritorială a Ucrainei și sper că vor urma pași suplimentari”.

Ukrayna Devlet Başkanı, değerli dostum Sayın Zelenski’ye ülkemizi ziyaretleri için teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 🇹🇷🇺🇦 Ukrayna’da barışın tesisiyle birlikte ilişkilerimizin stratejik ortaklığımıza yaraşır seviyelere çıkacağına inanıyorum.… pic.twitter.com/wFpyItaLZL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 18, 2025

Mesajul integral al lui Recep Erdogan

”Aș dori să îi mulțumesc președintelui Ucrainei, dragul meu prieten dl Zelenski, pentru vizita sa în țara noastră și doresc ca întâlnirile noastre să fie benefice. 🇹🇷🇺🇦

Sunt convins că, odată cu restabilirea păcii în Ucraina, relațiile noastre se vor ridica la niveluri demne de parteneriatul nostru strategic.

Vizita dlui Zelenski are loc într-un moment în care dinamica fundamentală a războiului din Ucraina este pregătită pentru o schimbare semnificativă.

Înțelegând că războiul nu are învingători, iar pacea nu are învinși, din prima zi a războiului, am depus mari eforturi pentru a stabili o pace negociată între părți.

În martie 2022, am găzduit negocieri directe între cele două țări la Istanbul.

Ca urmare a contactelor noastre cu părțile, am lansat Inițiativa „Grâul Mării Negre”.

În ultimii 3 ani, ne-am angajat în inițiative directe cu Rusia și Ucraina la toate nivelurile.

În stadiul actual, există o inițiativă diplomatică lansată de dl Trump pentru a pune capăt războiului prin negocieri și rapiditate.

Această abordare este în conformitate cu politica Turciei din ultimii 3 ani.

Având în vedere diplomația activă pe care am desfășurat-o în ultimii 3 ani, țara noastră va fi o gazdă ideală pentru viitoarele reuniuni dintre Rusia, Ucraina și America.

În timpul întâlnirii mele cu dl Zelenski, am exprimat sprijinul ferm al Turciei pentru integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. În același timp, am subliniat că vom oferi toate tipurile de sprijin pentru încheierea procesului de negociere cu o pace durabilă.

În ciuda tuturor dificultăților aduse de război, dorim să facem pași fermi către obiectivul de 10 miliarde de dolari în comerțul nostru bilateral.

Aș dori să îmi exprim aprecierea pentru pașii curajoși făcuți de dragul meu prieten Zelenski în ceea ce privește drepturile compatrioților noștri tătari din Crimeea care luptă pentru integritatea teritorială a Ucrainei și sper că vor urma pași suplimentari”.