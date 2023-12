Emil Dumitru (PNL), despre ministrul Agriculturii: ”Este mai mult preocupat de a face campanie politică/ Ce-i drept, nici nu prea înţelege mare lucru din funcţie/ Prima preocupare este să distrugă sistemul agricol”

Deputatul Emil Dumitru (PNL), vicepreşedinte al Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor, a declarat miercuri, despre ministrul Agriculturii, că ”se duce nepregătit la Bruxelles şi de când a ajuns la minister este mai mult preocupat de a face campanie politică”, transmite News.ro: ”Ce-i drept, nici nu prea înţelege mare lucru din funcţie”, a mai spus Dumitru, afirmând că prima preocupare a lui Forin Barbu este ”să distrugă sistemul agricol din România”.

Emil Dumitru a declarat în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News, despre ministrul Agriculturii, Florin Barbu, că punctul de vedere al fermierilor cu care a stat de vorbă este că ”de când a ajuns la minister este mai mult preocupat de a face campanie politică decât să facă politici agricole pentru fermieri.

”În toată perioada asta nu am văzut o măsură care să fie bună pentru fermieri, A tot anunţat tot felul de măsuri, cum este măsura de finanţare a industriei alimentare, de 148 de milioane de euro, unde are cinci proiecte de câte 20 de milioane de euro, oractic are 10 milioane de euro proiecte depuse în condiţiile în care România mănâncă din import”, a mai spus Emil Dumitru.

Vicepreşedintele comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor a mai spus că îl critică pe ministrul agriculturii pentru că ”se duce nepregătit la Bruxelles”. ”Ce-i drept, nici nu prea înţelege mare lucru din funcţia de ministru, pentru că nu prea are mare legături cu agricultura, cea mai mare calitate este că provine din judeţul Olt şi e un judeţ care dă numele ministrului agriculturii în momentul ăsta”, a mai arătat deputatul.

”Ministrul Barbu a promis în luna martie că face o lege care să stopeze pesta porcină africană, când era preşedinte al comisiei de agricultură şi când s-a trezit ministru, brusc a spus că legea nu este bună” a precizat Emil Dumitru.

El a mai spus că ”prima preocupare a lui Forin Barbu este să distrugă sistemul agricol din România”.

”Vrea să facă o reaorganizare prin care să desfiinţeze nouă agenţii din subordinea ministerului, dânsul nu înţelege că aceste agenţii contribuie la absorbţia de fonduri europene”, a mai spus Dumitru, arătând că dacă vrea doar să îşi hrănească clientela de partid, nu face altceva decât să intre în istoria neagră a agriculturii din România.

sursa: News.ro