Vicepremierul Tanczos Barna, întrebat dacă ia „şpagă de supravieţuire”: Nu dau, nu iau. E foarte simplu! N-am dat şpagă nici măcar la poliţist, în tinereţe

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, întrebat dacă ia „şpagă de supravieţuire”, că nici nu dă, nici nu ia, precizând că nu a dat şpagă „nici măcar la poliţist, în tinereţe”, motiv pentru care a şi avut „destule probleme”, fiind cunoscut în zonă ca „cel cu gura mare”, care „nu rezolvă problema astfel”, transmite News.ro.

Vicepremierul Tanczos Barna a fost întrebat, într-o emisiune la TVR Info, dacă a dat „şpagă de supravieţuire”, iar răspunsul acestuia a fost tranşant.

„Nu dau, nu iau. E foarte simplu. N-am treabă. Nu dau şpagă nici măcar la poliţist, nici în tinerete. Nu dădeam nici la poliţistul care mă oprea. Motiv pentru care am şi avut destule probleme, că eram cunoscut şi în zonă la mine ca cel cu gura mare şi care nu rezolvă problema astfel”, a afirmat Tanczos Barna.

Întrebat dacă, în condiţiile în care are o afacere în zootehnie, nu a avut niciodată nevoie să câştige bunăvoinţa cuiva, vicepremierul a răspuns: „Mai ales la văcuţe, la ce să mai dai de acolo? Că în agricultură nu este ca în consultanţă, sau în alte business-uri mari. Acolo, dacă supravieţuim, suntem mulţumiţi”.

La insistenţele jurnalistului dacă sigur nu a dat şpagă sau nu îşi aminteşte, în contextul în care, cu o zi în urmă, întrebat acelaşi lucru, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns că nu-şi aminteşte, Tanczos Barna a răspuns că are memoria destul de bună.

„Nu, nu am dat, am memoria destul de bună. Am memoria bună”, a răspuns Tanczos, subliniind încă o dată că nu dă şi nu ia şpagă.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în conferinţa de presă dacă a dat şpagă de supravieţuire, ca fostul vicepremier Dragoş Anastasiu sau pentru a scăpa de şicanele Poliţiei, ca Ilie Bolojan. ”Nu îmi aduc aminte”, a răspuns preşedintele.

Despre afirmaţia premierului Ilie Bolojan privind experienţa cu Poliţia, când era comerciant şi venea la Bucureşti, Nicuşor Dan a spus: ”Ce povesteşte domnia sa a fost acum vreo 30 de ani”.

”Trebuie să avem un echilibru între o perioadă de tranziţie, în care România trecea de la un sistem la altul şi în care lucrurile nu erau foarte clare din punct de vedere legal şi, să zicem, ultimii 10-20 de ani, în care sistemul de drept legislativ-administrativ din România e cumva bine întipărit în mentalul colectiv şi o faptă cum ar fi darea de mită e chiar foarte concretă”, a adăugat şeful statului.

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a declarat, duminică, în conferinţa de presă în care şi-a anunţat demisia din funcţie, că există două tipuri de şpăgi, respectiv şpăgi de supravieţuire şi şpăgi de îmbogăţire şi, din punctul său de vedere şi al partenerului de afaceri, treaba a fost din zona de supravieţuire. El a precizat că firma sa nici o secundă nu a făcut evaziune fiscală.

Anastasiu şi-a dat demisia din funcţia de vicepremier, în contextul scandalului legat de mita dată timp de opt ani unui funcţionar ANAF, care a şi fost condamnat, dar şi al contradicţiilor cu DNA legate de statutul său în dosar, Anastasiu susţinând că a fost martor, în timp ce DNA afirmă că a fost martor denunţător. Conferinţa a avut loc şi pe fondul solicitărilor venite din partea PSD şi AUR privind plecarea sa din Guvern. Şi preşedintele Nicuşor Dan calificase situaţia creată drept ”o problemă foarte mare”.