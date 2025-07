Rock Talk – School of Rock: ARTmania continuă promovarea unei mișcări naționale pentru viitoarea generație de artiști (Parteneriat)

Cu ocazia celor 18 ediții și 20 de ani de existență, ARTmania Festival a lansat, în data de 9 mai a acestui an, un nou proiect dedicat tinerilor care aleg muzica autentică în locul culturii de consum rapid. Într-o societate în care superficialul pare să domine tot mai mult spațiul public, iar evenimentele de marketing înlocuiesc cultura, ARTmania Festival desfășoară un proiect-pledoarie pentru artă, educație și repere muzicale.

Rock Talk – School of Rock este o inițiativă pe termen lung dedicată tinerilor care vor mai mult decât conținut de unică folosință. Acest proiect al ARTmania Festival marchează o nouă direcție strategică: sprijinirea tinerei generații prin cultură, mentorat și modele muzicale.

Datorită inițiativei Rock Talk – School of Rock, tinerii au putut participa la ARTmania Festival 2025 în condiții speciale:

Acces gratuit pentru copiii sub 12 ani

Abonament special de 150 lei + taxe pentru tinerii sub 25 de ani (elevi, studenți, masteranzi)

Proiectul Rock Talk – School of Rock este susținut de Kaufland România, prin platforma Implicarea face diferența

„Accesul la cultură e unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi tinerilor noștri. Într-un prezent în care ne confruntăm cu efectele suprastimulării și o creștere a deficitului de atenție, cultura și arta creează repere și formează caractere. Mă bucur că împreună cu partenerii noștri de la ARTmania, prin proiectul Rock Talk – School of Rock, contribuim la dezvoltarea personală și emoțională a peste 200 de copii și tineri, oferindu-le în același timp de o experiență memorabilă la festival” — Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România

“Pune mâna pe chitară” – cea mai mare comunitate de chitariști din țară – s-a alăturat ca parte a programului

Comunitatea și platforma educațională „Pune mâna pe chitară” (PMC), dezvoltate de Asociația Culturală Play, încurajează tinerii din întreaga țară să învețe piese rock legendare, să le interpreteze și să se conecteze între ei și cu publicul – nu prin filtre, ci prin muzică vie. Având în comun aceleași valori cu ARTmania – festival pilon pentru cultura rock din România – PMC se alătură proiectului Rock Talk – School of Rock cu toată energia și entuziasmul generației de tineri care vor să facă muzică rock (sau sa traiasca in spirit rock ) și să fie înțeleși în alegerea lor.

Parteneri educaționali care investesc în viitor

Alături de ARTmania Festival, două universități importante din România și-au exprimat sprijinul pentru acest proiect dedicat tinerilor:

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) – un reper în zona cultural-educațională națională, cu o Facultate de Litere și Arte recunoscută pentru implicarea în proiecte interdisciplinare și în viața artistică a orașului.

Universitatea de Vest Timișoara (UVT) – prin Centrul de eLearning, instituția susține educația prin cultură, tehnologie și proiecte creative. Este un partener constant al evenimentelor culturale care îmbină inovația cu expresia artistică.

Primul demers concret al inițiativei comune a fost învățarea piesei “More Than Words” a trupei Extreme, interpretarea sa într-un cadru deosebit și postarea online. Circa 30 de tineri chitariști din toată țara și mentorii lor au participat la o întâlnire surpriză cu legendarul Nuno Bettencourt și membrii trupei Extreme, în cadrul ARTmania Festival 2025. În cadrul întâlnirii, celebrul chitarist a oferit sfaturi tinerilor prezenți și a felicitat inițiativa de a populariza muzica rock. Tinerii au avut astfel ocazia unică de a cânta alături de cei care au modelat istoria rock-ului și au reconfirmat filosofia PMC, aceea că povestea fiecăruia dintre noi poate începe atunci când are curajul să curajul să pună mâna pe chitară.

Tot sâmbătă, 26 iulie, în cadrul ARTmania Festival 2025, între concerte, chiar în mijlocul publicului, 10 tineri chitariști și mentorul au interpretat piese aparținând lui Ozzy Osbourne, un omagiu adus muzicianului britanic. Acest moment a atras aprecieri unanime, atât din partea celor prezenți, cât și în mediul online.

Colaborarea dintre ARTmania și Pune Mâna pe Chitară vine ca o continuare firească a unei mișcări care a prins rădăcini de peste un deceniu, arătând că prin perseverență, pasiune și valori autentice, muzica poate deveni un mod de conviețuire.

Mesaje pentru tineri, mesaje pentru părinți de la susținătorii Rock Talk – School of Rock și ARTmania Festival

„Când am început ARTmania acum 20 de ani, am visat la un festival care să nu aducă doar concerte, ci comunitate, educație și sens. Rock Talk – School of Rock este începutul unui nou drum: acela de a sprijini generațiile tinere să-și urmeze pasiunile într-o lume în care valorile muzicale sunt adesea ignorate.” — Codruța Vulcu, Fondator și Director ARTmania Festival

„Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) își propune permanent să faciliteze accesul tinerilor la oportunități culturale de calitate, atât prin organizarea de evenimente proprii precum Univibes by UVT, festivalul cu care deschidem fiecare an universitar, cât și prin susținerea unor festivaluri și inițiative care rezonează cu misiunea noastră. Astfel, ne-am alăturat cu bucurie platformei Rock Talk – School of Rock a prietenilor de la ARTmania Festival, prin care promovăm accesul elevilor și studenților la produse culturale și educaționale care să contribuie la formarea lor în spiritul unor principii solide, care încurajează implicarea civică. Am fost vineri și sâmbătă, în Piața Mare din Sibiu, alături de numeroși studenți UVT, pentru a celebra muzica unor artiști de talie mondială!” — Vlad D. Cherecheș – director al Direcției de Management Educațional a UVT

„Particip la ARTmania de mulți ani, am ratat destul de puține din edițiile festivalului, și de fiecare dată mi se reconfirmă faptul că este unul dintre evenimentele emblematice ale Sibiului: dincolo de line-up-urile excelente, specială îmi pare a fi atmosfera care învăluie vechiul burg, pentru că ARTmania nu este doar un festival de muzică între altele, este un spațiu al dialogului între varii forme de expresie artistică și între generații. Mai mult, mi-am privit băieții crescând odată cu ARTmania, primele poze de festival cu ei sunt din perioada în care abia începuseră să meargă. Astăzi, îi regăsesc în public, alături de grupul lor de prieteni, privindu-și idolii care, uneori, sunt și ai mei, trăind intens această lecție superbă despre emoție, libertate și frumusețe”. — prof. univ. dr. Dragoș Varga, Decan, Facultatea de Litere și Arte

Rock Talk – School of Rock, inițiativa ARTmania Festival, este mai mult decât muzică – e un manifest pentru tineri, inițiat de Codruța Vulcu, partenera noastră în educație culturală și coordonatoarea festivalului ARTmania. Ne bucurăm să susținem acest program care oferă acces la festival, la un preț special (150 lei + taxe), pentru tinerii între 12–18 ani, studenți și masteranzi până în 25 de ani. Un pas real spre politici culturale vii și incluzive. Mă bucur sincer de parteneriatul cu Codruța Vulcu – un profesionist vizionar și un om cu o energie extraordinară. Un gest concret de deschidere către noua generație, care merită toată susținerea! — conf. univ. dr. Luminița Bîrsan, Prodecan studenți și relația cu comunitatea, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

„ARTmania e un festival al memoriei culturale și al viitorului. Un loc în care un tânăr din orice oraș mic poate visa la scena mare. Iar Rock Talk este puntea dintre ce putem deveni și ce nu trebuie să uităm că suntem.” — Radu Vancu, scriitor

„Cred cu convingere că educația nu se face doar la scoala si cu manuale. Uneori, o chitară și câțiva oameni care te ascultă pot schimba multe, mai ales când ești tânăr. De 15 ani, „Pune Mâna pe Chitară” înseamnă exact asta: un prim acord care deschide un drum, o poveste. Poate nu către o carieră muzicală, dar către ceva mai important – curajul de a te exprima, de a te cunoaște. Ne bucurăm că, alături de ARTmania și Rock Talk – School of Rock, putem duce mai departe această misiune: să îi ajutăm pe tineri să prindă drag de muzică, de ei înșiși și de lumea din jur. Vom vedea astfel că le dăm, de fapt, șansa de a deveni capabili sa creeze o lume mai bună, de a fi mai creativi, mai empatici, de a transmite bucurie și optimism oriunde apar cu chitara în mână. Inițiativa Rock Talk – School of Rock vine să confirme că educația prin muzică poate fi vie, sinceră și relevantă. Că poate începe la un curs, la o cabană sau într-o gașcă de prieteni, dar poate continua pe o scenă mare.” — Cosmin Marcu, „Pune Mâna pe Chitară” – Asociația Culturală Play



Rock Talk – School of Rock nu este doar un proiect. Este începutul unei abordări culturale. Este locul unde visele prind formă, chitara devine voce, iar arta devine limbaj comun între generații.