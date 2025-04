Emil Boc anunță că nu va pleca judecător la Curtea Constituțională: Nu am solicitat, nu mă interesează, nu plec / ”Habar nu am cine întreține constant această atmosferă”

Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat marți că nu pleacă ca judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), așa cum apăruseră mai multe zvonuri, și a spus că proiectul său politic rămâne cel de edil, relatează Cluj24.

”Este funcție extrem de importantă în statul român. Nu am solicitat, nu am primit, nu este niciun fel de subiect cu privire la această temă. Funcția este onorantă, este una dintre cele mai importante din statul român, dar nu am solicitat, nu mă interesează, nu plec la Curtea Constituțională.

Nu înțeleg de unde a apărut subiectul în dezbatere publică. Am spus clar anul trecut, am candidat pentru funcția de primar al Clujului. Habar nu am cine întreține constant această atmosferă.

Pentru mine, cel mai important proiect politic pe care îl am este cel de primar al Clujului pentru ca, împreună cu clujenii, să ducem orașul cât mai bine cu putință, să facem din Cluj un loc în care să ne simțim cât mai bine, să ne simțim acasă.

Acesta este proiectul politic în care am crezut, față de care mă dedic în fiecare zi.

Pentru mine nu a fost și nu este un subiect (plecarea la CCR – n.a.)”, a spus Boc.