Elon Musk, a cincea postare legată de anularea alegerilor din România: atac la șeful CCR cu textul ”Tipul ăsta e un tiran, nu un judecător”

Elon Musk, cel mai influent colaborator al președintelui Donald Trump, a avut joi cea de-a cincea postare pe X legată de anularea alegerilor prezidențiale din România. El a lansat un atac la președintele Curții Constituționale, Marian Enache, cu textul ”Tipul ăsta e un tiran, nu un judecător”.

Musk a redistribuit o postare a lui Mario Nawfal (susținător al mișcării MAGA) despre Marian Enache.

Președintele Curții Constituționale declarase miercuri într-un interviu pentru publicația specializată Juridice.ro că CCR nu poate revizui hotărârea de anulare a alegerilor prezidențiale, așa cum o cere candidatul pro-rus Călin Georgescu.

Marian Enache a explicat decizia CCR de anulare a alegerilor și a avertizat că propuneri ale candidaților despre schimbarea regimului constituțional al pluripartidismului sunt ”în coliziune” cu Constituția. Reamintim că candidatul pro-rus Călin Georgescu a declarat în luna aprilie 2024 la Mănăstirea Neamț că ”nu vor mai fi partide politice în această țară, niciunul”.

Elon Musk, considerat cel mai bogat om din lume, are postări constante în care critică anularea alegerilor prezidențiale. El conduce de facto un departament al guvernului SUA, dar Casa Albă a spus că rolul său formal este de consilier al președintelui Trump.

România este supusă unei presiuni publice de la Washington în sprijinul candidatului Călin Georgescu.

Patru oameni-cheie au avut poziții în această chestiune: Elon Musk, Donald Trump junior, vicepreședintele JD Vance și emisarul special pentru Europa Richard Grenell.

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025