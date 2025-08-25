Elio Finocchio a fost ales cel mai frumos bărbat gay din Italia: are 37 de ani și lucrează într-o cafenea Hard Rock din Roma

Elio Finocchio, un angajat al Hard Rock Café din Roma, în vârstă de 37 de ani, a fost încoronat cel mai frumos gay din Italia 2024. El are 37 de ani și este din Roma, anunță Fanpage.it.

Concursul a avut loc în clubul Mamamia din Torre Del Lago, lângă Livorno, în nord vestul Italiei, sub conducerea reginei travestite ”La Wanda Gastrica”.

Elio Finocchio (n.r. fenicul în italiană) a triumfat datorită consensului juriului format din foști câștigători, sponsori și drag queens, scriu jurnaliștii italieni.

Prin victoria lui Elio, prestigiosul premiu revine la Lazio după 13 ani: ultimul ”roman” care a câștigat coroana a fost Daniel Argentino de la Roma în 2011. În spatele acestei victorii se află un om simplu, cu picioarele pe pământ, spun jurnaliștii italieni.

Lucrează într-o cafenea Hard Rock din Roma, are 37 de ani și nu își ascunde slăbiciunile: deși a fost încoronat cel mai frumos, de multe ori nu se place pe sine. În timpul concursului, el a recunoscut că „se luptă cu corpul meu”.

Printre persoanele care l-au marcat cel mai mult, Elio își amintește cu emoție de bunica sa, „de care îmi amintesc astăzi cu multă durere”. O legătură evident profundă, care a contribuit la formarea personalității sale. El face față dificultăților vieții „ducându-le la bun sfârșit și găsind latura pozitivă a lucrurilor”.