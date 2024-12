Elena Lasconi: La întâlnirea cu PSD, PNL și UDMR am fost reprezentată. Nu discutăm acum funcții. Fiecare punem umărul să câștigăm alegerile. Suntem într-o situație de criză

Candidată la președinția României, Elena Lasconi a spus în emisiune la Digi24 că la întâlnirea cu liderii PSD, PNL și UDMR n-a participat în mod direct, ci a fost reprezentată de liderii USR, Dominic Fritz și Ionut Moșteanu. Lasconi a subliniat că prioritatea a fost formarea unei alianțe/majorități pro-europene și că nu s-au discutat acum funcții.

„Nu discutăm funcții, absolut nimic nu s-a vorbit despre funcții. Suntem într-o situație crucială și fiecare ne concentrăm să punem umărul să câștigăm alegerile”, a explicat aceasta, precizând că s-a format deja o echipă comună de campanie iar planul este ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume, pentru „a ne salva țara”.

Chestionată despre cooperarea cu PSD, un partid care a fost mereu criticat de USR, Elena Lasconi a afirmat că în acest moment „nu este loc de orgolii”, „fiind în joc soarta țării”. „Gata cu trecutul, în acest moment de criză. Suntem la aceeași masă să punem umărul și să construim pentru parcursul european al țării (…)”.

Lasconi a comentat și informațiile privind personajele dubioase care fac parte din grupul contracandidatului Călin Georgescu („paramilitari care au tabere de luptă prin munți” – referire la Horațiu Potra care conduce în Africa o armată de mercenari, apărând înarmat într-un clip pentru a lansa mesaje amenințătoare – n.red ). „România poate fi într-un pericol, sub o mișcare neolegionară și prorusă (…) Cum e posibil să folosești patriotismul și să ceri ca oamenii să se înarmeze, cu cine te lupți de fapt, care-s inamicii? Tu te lupți de fapt intern”, a comentat Lasconi, apreciind că postul Crăciunului ar trebui să-i liniștească pe oameni pentru a putea lua decizia cea mai bună pentru România.

„Știu că sunt multe de învățat, știu că nu sunt perfecta, dar eu toată viața am ascultat și am învățat de la oameni buni. Îmi doresc să le le dau încredere oamenilor că România este cea mai bună țară. Știu că sunt mulți speriați, mulți care cred că se destabilizează lucrurile. Panica e cea mai mare acum. Dar haideți să ne păstrăm calmul, este și postul Crăciunului, să nu uităm că Fecioara Maria a mântuit omenirea prin aducerea pe lume a pruncului Isus”, a spus Elena Lasconi

Despre Călin Georgescu ea a atras atenția că acesta vine „din sistem”, un candidat care s-a ferit să dea ochii cu presa și cu oamenii din România.

„Cum să nu fie el omul sistemului, e suficient să vedem de unde vine, unde a lucrat. Are în spate rezerviștii, relațiile cu Rusia. N-a lucrat nicăieri mai mult de un an. Un domn care ne spune dintr-o sufragerie despre sărăcie – locuind într-o casă de câteva milioane de euro, la Viena. Eu am credit până în 2037 pentru că am procedat ca toată lumea. Dacă am luat o casă a fost necesar să îmi fac credit pentru că nu m-am născut într-o familie bogată și nici n-am avut servicii prin Rusia”, a comentat Lasconi.