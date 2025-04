Elena Lasconi: Eu sunt preşedintele partidului şi dacă o mână de talibani încearcă să deturneze acest partid, este o lipsă de respect faţă de colegii mei din USR / Sunt în campanie electorală. Sunt, se pare, candidatul cel mai independent

Elena Lasconi a declarat, miercuri, după ce s-a prezentat în instanţă, că ea este preşedintele partidului şi dacă o mână de talibani încearcă să deturneze acest partid, este o lipsă de respect faţă de colegii ei din USR / sunt în campanie electorală. Lasconi a mai spus că este, se pare, candidatul cel mai independent, relatează News.ro.

Elena Lasconi a declarat că a fost prezentă la două procese diferite, în dosare diferite, dar unul a fost amânat pentru joi.

”Sunt absolut convinsă că o să respingă aşa cum am cerut noi, toate contestaţiile făcute, chipurile, de USR”, a precizat ea. Lasconi a precizat că statutul ei este de preşedinte al USR, ceea ce înseamnă că este singurul reprezentant legal al partidului.

”Eu sunt preşedintele partidului şi dacă o mână de talibani încearcă să deturneze acest partid, este o lipsă de respect faţă de colegii mei din USR, din toată ţara, pentru că sunt peste 20.000 de membri şi o lipsă de respect faţă de români. Nu ne batem joc de democraţie, mai ales nu în USR, care s-a născut din stradă, din atâta speranţă, din atâta luptă pentru statul de drept şi pentru democraţie”, a completat Elena Lasconi. Elena Lasconi a mai spus că plângerea la BEC a fost semnată de secretarul general al USR.

”Au dat o decizie, care este nestatutară şi ilegală din punctul meu de vedere, în Biroul Naţional, în care Biroul naţional îl împuterniceşte pe secretarul general să semneze, doar că eu am fost şi am şi vorbit acolo, a vorbit domnul avocat, dar am luat şi eu cuvântul, pentru că mi s-a părut total nedrept pentru colegii mei din USR să văd cum unii încearcă să deturneze un partid”, a completat Lasconi.

Ea a menţionat că are foarte mulţi colegi care o sprijină. ”Sunt şi câteva filiale care au spus că au votat în unanimitate să meargă cu mine, e o normalitate, eu nu cred că vreodată cineva, vreun membru al USR, dacă vom continua aşa, va mai candida vreodată la vreo alegere, pentru că nu te poţi baza pe nimeni, nu?”, a arătat Lasconi.

”E nu pot să-mi ia sprijinul politic, pentru că nu mi l-au dat, iar statutul nostru spune foarte clar că doar Congresul hotărăşte cine este candidatul la prezidenţiale. (..) Deci au încercat să facă acest puci pentru că ştiau că nu-i ajută nici măcar statutul, adică şi dacă făceau şi congres, nu se putea să alegi pe cineva din afară, adică doar membrii. (..) Eu sunt în campanie electorală, vreau să-mi fac campanie şi merg înainte, sunt candidatul, se pare, cel mai independent şi sunt candidatul românilor”, a mai declarat Elena Lasconi.