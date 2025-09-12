Economia Marii Britanii a stagnat în luna iulie

Economia britanică a stagnat în luna iulie, după o creștere de 0,4% în luna iunie, potrivit datelor oficiale publicate vineri. Economiștii chestionați de Reuters anticipau o creștere zero în iulie.

Economia britanică a înregistrat o creștere robustă în comparație cu standardele sale recente în prima jumătate a anului 2025, cu o creștere a produsului intern brut (PIB) de 0,7% în primul trimestru al anului și de 0,3% în al doilea.

Această redresare a fost parțial legată de creșterea cheltuielilor publice, în timp ce companiile orientate spre export s-au grăbit să-și expedieze mărfurile înainte de intrarea în vigoare a noilor taxe vamale americane.

Însă economiștii se așteaptă acum la o încetinire a creșterii în al doilea semestru, deoarece taxele vamale afectează cererea mondială, iar piața muncii din Marea Britanie se deteriorează.

Luna trecută, înainte de publicarea datelor pentru al doilea trimestru, Banca Angliei (BoE) prevedea o creștere anuală de 1,25% pentru acest an, cu mult sub media de 2% observată între 2010 și 2019.

Economia britanică „nu este în criză, dar se simte blocată”, a declarat joi ministrul britanic al Finanțelor, Rachel Reeves.

Aceasta din urmă speră că măsurile în favoarea creșterii economice luate în perspectiva prezentării bugetului, pe 26 noiembrie, vor conduce la o evaluare mai favorabilă a perspectivelor țării din partea Oficiului pentru Responsabilitate Bugetară (Office for Budget Responsibility).

Însă unele întreprinderi au avertizat deja că ar putea suspenda proiectele de angajare și investiții, în așteptarea unor precizări privind înăsprirea legislației în materie de ocupare a forței de muncă și eventualele majorări de impozite.