Eclipsa totală şi Lună ”sângerie” duminică, vizibilă mai ales în Asia

Pasionaţii de astronomie vor avea ocazia să admire duminică o Lună sângerie, cu ocazia unei eclipse lunare totale, vizibilă mai ales în Asia, dar şi marginal în Europa şi Africa, transmite News.ro.

Acest fenomen, care colorează în roşu satelitul Pământului, are loc atunci când Soarele, Pământul şi Luna sunt perfect aliniate în această ordine, iar Luna se află în faza plină.

În special în China şi India spectatorii vor fi în cea mai bună poziţie pentru a asista la acest fenomen, la fel ca şi locuitorii din Africa de Est sau din vestul Australiei.

La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19.37, când deja se află în umbra Pământului, potrivit Observatorului Astronomic Amiral „Vasile Urseanu”.

În Europa, spectacolul va fi vizibil pentru scurt timp în momentul în care Luna răsare, la începutul serii.

În Franţa metropolitană, acesta va fi parţial vizibil la maxim la ora 20:11, potrivit Institutului de Mecanică Celestă şi Calcul al Efemeridelor.

Luna devine roşie deoarece astrul alunecă în umbra Pământului, care blochează razele solare, şi îşi pierde treptat strălucirea albă.

Singurele raze solare care ajung la el sunt „reflectate şi dispersate prin atmosfera terestră”, explică Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Însă lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roşii şi, prin urmare, sunt mai uşor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră.

„Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanţă roşie, culoarea sângelui”, precizează el.

În timp ce pentru observarea eclipselor solare sunt necesari ochelari speciali, pentru a asista la eclipsele lunare este suficient să fie vreme favorabilă, cu cer senin, şi un loc potrivit.

Această eclipsă lunară totală, a doua din acest an după cea observată în martie, este preludiul marii eclipse solare aşteptate anul viitor, în 12 august 2026.

Această eclipsă totală de Soare, prima din Europa din 2006, va fi vizibilă în întregime în Spania şi Islanda şi parţial în alte ţări.