Durerea din afara terenului: Jucătoarea Linda Noskova, atacată de pariori după decesul mamei

Linda Noskova, una dintre cele mai promițătoare jucătoare din tenisul de câmp feminin, a avut parte duminică de una dintre cele mai dificile zile ale carierei. După eliminarea de la WTA Roma (din turul trei), ea a fost atacată pe rețelele sociale de pariori, aceștia luându-se inclusiv de mama sportivei, decedată în urmă cu aproape un an de zile.

Înfrângerea contra rusoaicei Mirra Andreeva (1-6, 5-7) a fost doar începutul unei după-amieze dureroase, care a luat o turnură profund personală pentru Noskova.

După finalul partidei, sportiva din Cehia a primit amenințări din partea pariorilor, iar aceștia au făcut referiri inclusiv la mama sportivei, decedată în luna iunie a anului trecut.

Linda și-a pierdut cea mai importantă susținătoare când avea doar 20 de ani, iar episodul de duminică a deschis o rană adâncă.

Noskova a reacționat printr-o postare pe Instagram, unde a condamnat mesajele primite.

„Pentru toți cei care au menționat-o pe mama mea după ce am pierdut, în special de Ziua Mamei, sper sincer că într-o zi veți găsi compasiune în inima voastră”, a scris sportiva.

Linda Noskova posted this on IG after her loss to Mirra Andreeva

“To everyone who mentioned my mom after my loss, especially on this Mother’s Day: I truly hope you find compassion in your heart one day.”

What a sad world we live in… some people don’t have a heart. pic.twitter.com/hNpLwwAsII

