Drept la replică remis redacției de Sorin Bonciu, administratorul firmei Electricom, cu referire la articol Stenograme din dosarul directorului ELCEN, Claudiu Creţu:

ELECTRICOM S.A. nu a avut și nici nu are vreun fel de raport comercial sau de altă natură cu societatea ELCEN S.A. Totodată, nu există și nu a existat niciodată intenția societății noastre sau a subsemnatului de a vinde vreun imobil aflat în proprietatea noastră către societatea ELCEN S.A. De altfel, la simpla verificare (care intra în obligațiile dvs. jurnalistice) a hotărârilor Consiliului de Administrație a societății ELCEN S.A. (publicate în Monitorul Oficial al României) se poate lesne constata că nici din partea societății ELCEN S.A. nu exista vreo intenție de a cumpăra vreun teren din vecinătatea sa, cu atât mai puțin pe cel al societății noastre.

Vânzarea proprietății ELECTRICOM S.A. este de actualitate pentru orice persoană fizică sau juridică interesată, cu respectarea tuturor condițiilor legale impuse.

ADMINISTRATOR,

SORIN BONCIU