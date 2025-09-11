G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Drept la replică

caldura, elcen, tevi, încălzire, termoficare, poluare, mediu
Sursa foto: G4Media.ro

Drept la replică

Anchete11 Sep • 149 vizualizări 0 comentarii

Drept la replică remis redacției de Sorin Bonciu, administratorul firmei Electricom, cu referire la articol Stenograme din dosarul directorului ELCEN, Claudiu Creţu:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

ELECTRICOM S.A. nu a avut și nici nu are vreun fel de raport comercial sau de altă natură cu societatea ELCEN S.A. Totodată, nu există și nu a existat niciodată intenția societății noastre sau a subsemnatului de a vinde vreun imobil aflat în proprietatea noastră către societatea ELCEN S.A. De altfel, la simpla verificare (care intra în obligațiile dvs. jurnalistice) a hotărârilor Consiliului de Administrație a societății ELCEN S.A. (publicate în Monitorul Oficial al României) se poate lesne constata că nici din partea societății ELCEN S.A. nu exista vreo intenție de a cumpăra vreun teren din vecinătatea sa, cu atât mai puțin pe cel al societății noastre.

Vânzarea proprietății ELECTRICOM S.A. este de actualitate pentru orice persoană fizică sau juridică interesată, cu respectarea tuturor condițiilor legale impuse.

ADMINISTRATOR,

SORIN BONCIU

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.