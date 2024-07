Drama femeilor somaleze supuse mutilării genitale / Multe dintre ele, stabilite în Europa, optează pentru reconstrucţie

Shamsa Sharawe a devenit celebră în cadrul comunităţii somaleze din întreaga lume pentru că s-a pronunţat împotriva mutilării genitale feminine (MGF), relatează BBC, citată de News.ro.

Într-un videoclip, pentru a ilustra ce s-a întâmplat cu vulva ei la vârsta de şase ani, ea a tăiat petalele unui trandafir cu o lamă de ras şi apoi a cusut ce a mai rămas din floare.

Postarea de pe TikTok a devenit virală – cu aproape 12 milioane de vizualizări de când a fost distribuită în urmă cu 16 luni.



Niciun somalez, nici măcar în diaspora, nu vorbeşte deschis despre MGF – fără a lua în considerare problemele care pot apărea odată cu aceasta, cum ar fi menstruaţiile dureroase, dificultatea de a urina, agonia de a face sex şi pericolele şi trauma de a naşte atunci când vulva (inclusiv labiile şi clitorisul) a fost tăiată, iar deschiderea vaginală a fost redusă la o gaură minusculă.

Această formă de MGF – cunoscută sub numele de infibulare sau „tipul trei” – este cea la care sunt supuse majoritatea fetelor din Somalia, deoarece există credinţa comună că tăierea organelor genitale externe le va garanta virginitatea.

În societatea somaleză, femeile care nu sunt supuse MGF sunt considerate de mulţi ca având moravuri slabe sau un apetit sexual ridicat, ceea ce riscă să distrugă reputaţia familiei.

