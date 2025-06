VIDEO Trump a decis să interzică intrarea pe teritoriul SUA pentru cetăţenii din 12 ţări pe care-i numește teroriști străini: ”Nu îi vrem”

Preşedintele Donald Trump a decis să interzică intrarea în Statele Unite a cetăţenilor din 12 ţări pentru a „proteja” ţara de „teroriştii străini”, transmite News.ro.

Într-o înregistrare video, el a citat recentul atac din Colorado asupra unei manifestaţii în sprijinul ostaticilor israelieni pentru a-şi explica decizia.



„We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others.” –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025

Interdicţia, care intră în vigoare la 9 iunie, se aplică Afganistanului, Birmaniei, Ciadului, Republicii Congo, Guineei Ecuatoriale, Eritreei, Haiti, Iranului, Libiei, Somaliei, Sudanului şi Yemenului, potrivit unui text făcut public de Casa Albă.

Alte şapte ţări sunt, de asemenea, supuse restricţiilor: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela.

Sunt prevăzute excepţii pentru deţinătorii anumitor vize şi pentru persoanele a căror călătorie în Statele Unite „serveşte interesului naţional”.

Venezuela şi-a avertizat miercuri cetăţenii că a călători în SUA reprezintă un „risc major”.

Lista nu include Egiptul, ţara de origine a bărbatului de 45 de ani acuzat de atacul cu care Donald Trump îşi justifică decizia.

Într-o înregistrare video publicată pe X, preşedintele american a declarat că „recentul atac terorist de la Boulder, Colorado (vest), a evidenţiat pericolele extreme pe care le reprezintă pentru SUA intrarea unor cetăţeni străini care nu au fost contolaţi în mod corespunzător”.

„Nu îi vrem”, a adăugat el.

Duminică, la Boulder, un bărbat a aruncat cu dispozitive incendiare în participanţii la un marş săptămânal în sprijinul ostaticilor israelieni reţinuţi în Fâşia Gaza, rănind 12 persoane. El a strigat „Palestina liberă” în timp ce făcea acest lucru.

Egipteanul în vârstă de 45 de ani urmează să se prezinte joi la tribunalul din Colorado pentru a i se comunica oficial acuzaţiile care i se aduc. Acuzaţiile includ „crimă motivată de ură” şi tentativă de omor.

La o zi după atac, procurorul general Pam Bondi a denunţat „ceea ce pare a fi un atac antisemit îngrozitor”.

Administraţia americană a susţinut că presupusul autor al atacului se afla „ilegal” pe teritoriul SUA, întrucât viza sa de turist expirase. Cu toate acestea, a recunoscut că acesta a solicitat azil şi a obţinut un permis de muncă.

Donald Trump şi-a comparat noua „interdicţie de călătorie” cu „restricţiile eficiente” pe care le-a impus unei serii de ţări majoritar musulmane în timpul primului său mandat (2017-2021), despre care a spus că au împiedicat Statele Unite să sufere atacurile care au avut loc în Europa.

„Nu vom permite ca ceea ce s-a întâmplat în Europa să se întâmple în America”, a declarat el miercuri.

„Nu putem avea o imigraţie deschisă din ţări pe care nu le putem controla în manieră sigură şi fiabilă. De aceea astăzi (miercuri, n.r.) semnez un nou ordin executiv care impune restricţii de intrare din ţări precum Yemen, Somalia, Haďti, Libia şi multe altele”, a continuat preşedintele american.

„Preşedintele Trump îşi respectă promisiunea de a-i proteja pe americani de agenţii străini periculoşi care vor să vină în ţara noastră şi să ne atace”, a scris pe X purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, Abigail Jackson.

„Aceste restricţii de bun simţ sunt specifice fiecărei ţări şi includ ţările care nu efectuează controale adecvate, au rate ridicate de persoane cu vize expirate sau nu împărtăşesc informaţii despre cine sunt cetăţenii lor şi ce ameninţări reprezintă”, a adăugat ea.