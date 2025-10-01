Două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen / Luni au loc dezbaterile, joi este votul în Parlamentul European

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Europarlamentarii vor dezbate luni şi vor vota joi asupra cele două moţiuni de cenzură depuse împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va putea evalua statutul majorităţii sale la Strasbourg, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest calendar a fost convenit miercuri de liderii grupurilor parlamentare. Depuse de extrema dreaptă şi stânga radicală, aceste moţiuni nu au practic nicio şansă să o îndepărteze pe Ursula von der Leyen, dar riscă să evidenţieze tensiunile din Parlament din ultimul an.

Opoziţia intenţionează în special să denunţe acordul comercial semnat în această vară de Ursula von der Leyen cu Statele Unite, pe care mulţi europarlamentari, inclusiv cei care o susţin pe preşedinta Comisiei, îl consideră dezechilibrat. La începutul lunii iulie, Parlamentul European a respins în mare parte o moţiune de cenzură a extremei drepte care a vizat-o pe şefa executivului european.

Examinarea a trei moţiuni de cenzură în câteva luni este fără precedent la Strasbourg. Aceasta reflectă schimbarea configuraţiei politice de la alegerile europene din iunie 2024, marcate de ascensiunea extremei drepte şi consolidarea dreptei.

Pentru a reuşi o moţiune de cenzură ar trebui să obţină cele două treimi din voturile exprimate precum şi majoritatea absolută a membrilor Parlamentului, adică cel puţin 361 de eurodeputaţi.

Două grupuri politice, ‘Patrioți pentru Europa’ și grupul Stângii, au anunțat luna trecută că vor depune moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, după ce președinta acesteia, Ursula von der Leyen, a rostit discursul anual privind starea UE.

Grupul ‘Patrioți pentru Europa’, condus de francezul Jordan Bardella, a criticat politica economică a executivului UE, denunțând acordul comercial cu Statele Unite privind taxele vamale, pe care l-a numit o ‘capitulare’, simbol al unei Uniuni Europene ‘dezarmate și discreditate’. Bardella ceruse deja la începutul lunii septembrie un vot de neîncredere împotriva președintei Comisiei Europene, în special pentru a contesta acordul comercial Mercosur cu țările latino-americane, pe care l-a descris drept o ‘trădare’ a fermierilor și a mediului.

De partea sa, co-lidera grupului Stângii, Manon Aubry, a acuzat Uniunea Europeană de ‘complicitate’ la ‘genocidul’ din Fâșia Gaza, reproșându-i că ‘închide ochii’ la situația din Orientul Mijlociu.

La începutul lunii iulie, Parlamentul European a respins cu o largă majoritate o moțiune de cenzură a extremei drepte, inițiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea (grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni), care o viza pe președinta Comisiei Europene. La acea vreme, 360 dintre membrii PE au votat contra moțiunii și 175 în favoarea ei, semnificativ mai puțin decât majoritatea necesară de două treimi din toate voturile exprimate.