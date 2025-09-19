Două avioane militare rusești au survolat la joasă altitudine o platformă poloneză din Marea Baltică, fără să intre în spațiul aerian polonez. Forțele Armate au fost alertate

Două avioane de vânătoare ale Forțelor Armate Ruse au efectuat vineri un zbor la joasă altitudine, circa 150 metri, în apropierea platformei petroliere Petrobaltic din Marea Baltică, a anunțat vineri seară Garda de Coastă poloneză, citată de Gazeta.

Reprezentanții Gărzii de Coastă au subliniat că nu a existat o încălcare a graniței de stat. „Aeronavele nu au încălcat frontiera statului”, a declarat pentru Interia sublocotenentul Katarzyna Przybysz din cadrul Unității Maritime a Gărzii de Coastă.

Autoritățile au precizat că zona de securitate a platformei a fost încălcată, iar Forțele Armate Poloneze și alte servicii responsabile de securitatea națională au fost notificate.

Incidentul a fost descris drept un act de provocare din partea Rusiei.

„Două avioane de luptă ale Forțelor Armate Ruse au efectuat un zbor la joasă altitudine în apropierea platformei petroliere Petrobaltic. Serviciile responsabile de securitatea Poloniei monitorizează constant situația infrastructurii maritime critice, inclusiv în afara apelor teritoriale ale Republicii Polone”, se arată într-un comunicat publicat de Garda de Coastă pe platforma X.