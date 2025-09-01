Dosar penal deschis de procurori în cazul erupţiei de gaze de la Amara

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procurorii au deschis un dosar penal în cazul erupţiei de gaze la Amara, informează luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform sursei citate, anchetatorii s-au sesizat din oficiu în acest caz, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea de distrugere din culpă.

„La data de 29 august, urmare a sesizării din oficiu în conformitate cu art. 292 din Codul de procedură penală, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect incidentul din oraşul Amara, judeţul Ialomiţa, din data de 29 august, constând în faptul că, în urma unui foraj de mare adâncime realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile, a fost generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide care ulterior s-a aprins şi care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere, cercetările penale în prezenta cauză continuând pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt”, arată sursa citată.

Vineri, în jurul orei 15:40, un apel la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 de metri) realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile.

Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50-60 de metri, care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere, după cum anunţa IGSU.

În urma fenomenului, s-a format şi un crater cu o rază de aproximativ 40-50 de metri. Jetul s-a manifestat intermitent, atingând înălţimi de 20-30 de metri şi degaja apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf şi pământ.

În aceste condiţii, au fost evacuate preventiv 270 de persoane din 144 de case, fără înregistrarea de probleme medicale, fiind stabilită şi o zonă de risc pe o rază de 300 de metri.

Gazele care ieşeau din craterul format în oraşul Amara s-au autoaprins în cursul serii de vineri, generând flăcări de amploare în zona de risc.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ialomiţa a hotărât, într-o şedinţă desfăşurată sâmbătă dimineaţă, că locuitorii evacuaţi din zona afectată de erupţia de gaze şi incendiul izbucnite vineri la Amara se pot întoarce la locuinţe, iar operatorii economici pot relua furnizarea utilităţilor.

Totodată, CJSU a decis ca Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale să constituie o echipă comună de verificare, care va activa timp de o lună în perimetrul afectat, în timp ce Primăria Amara, prin componenta Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa va menţine în permanenţă o autospecială de lucru cu apă şi spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentraţiilor de gaze toxice şi substanţe periculoase în atmosferă, cu precizarea că dispozitivul se poate modifica în funcţie de necesitate.