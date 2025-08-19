Donald Tusk: „Coaliția de Voință” şi-a confirmat sprijinul pentru Ucraina

Toţi participanţii la reuniunea „Coaliției de Voință” au confirmat că este necesară continuarea sprijinului pentru Ucraina, a afirmat marţi premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters, transmite Agerpres.

”Liderii Canadei, Japoniei, Turciei, Noii Zeelande şi ai ţărilor europene au evaluat rezultatele întâlnirii din Alaska în mod foarte realist”, a scris Tusk pe platforma X.

”Toţi am confirmat nevoia de continuare a sprijinului pentru Ucraina în războiul cu Rusia”, a adăugat şeful guvernului polonez.

„Coaliția de Voință” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul ‘Securizarea viitorului nostru’.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Întâlnirea Trump-Putin desfăşurată vineri noaptea în Alaska nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de a adera la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.

Preşedinte american Donald Trump urmează să înceapă pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi ucrainean şi rus, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, acesta din urmă respingând până acum ideea unei astfel de reuniuni. În timpul unei conversaţii telefonice luni cu omologul său american, preşedintele rus a acceptat în cele din urmă, în principiu, o astfel de întâlnire, care potrivit şefului diplomaţiei ruse Serghei Lavrov trebuie să fie ”pregătită cu minuţiozitate”.