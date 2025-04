Dominația economiei americane: PIB-ul Californiei îl depășește pe cel al Japoniei

Încă o dovadă a dominației economice americane. Într-o declarație publicată joi pe site-ul său, guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a anunțat că statul său „a depășit oficial Japonia pentru a deveni a patra economie a lumii”. Această estimare se bazează pe cele mai recente date publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI) și de Biroul de Analiză Economică (BEA) al Departamentului Comerțului din SUA, transmite BBC, citat de Le Figaro.

La 4.100 de miliarde de dolari în 2024, PIB-ul Californiei s-ar situa acum după cel al Statelor Unite (29.180 de miliarde de dolari), Chinei (18.740 de miliarde de dolari) și Germaniei (4.650 de miliarde de dolari). Statul american, care a înregistrat o creștere mai rapidă decât cele trei țări din fața sa, găzduiește o serie de nave amiral americane, în special în sectorul divertismentului și al inovației tehnologice de ultimă oră. „California nu doar că ține pasul cu lumea, ci stabilește ritmul”, a declarat Gavin Newsom.

Fox News loves to say that CA is doomed.

The truth is — CA’s economy has continued to outperform the nation.

We were just named the fourth largest economy in the WORLD — outpacing Japan.

Our growth rate last year outpaced the U.S., China, and Germany.

