G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Doi miniştri israelieni propun anexarea Cisiordaniei ca răspuns la recunoaşterea unui stat…

harta israel palestina palestinieni cisiordania gaza
sursa foto: Captură Google Maps

Doi miniştri israelieni propun anexarea Cisiordaniei ca răspuns la recunoaşterea unui stat palestinian

Articole21 Sep • 1 vizualizări 0 comentarii

Miniştrii israelieni de extrema dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către Australia, Canada şi Marea Britanie, relatează agenția de știri France Presse, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Recunoaşterea unui stat palestinian de către ţări ca Regatul Unit, Canada şi Australia impune un răspuns imediat: anexarea imediată a Iudeii -Samaria (nume întrebuinţat de Israel pentru a desemna Cisiordania)”, a afirmat Itamar Ben Gvir, ministrul securităţii naţionale, într-un comunicat.

El a cerut de asemenea „destructurarea completă a Autorităţii Palestiniene”.

Ministrul finanţelor, Bezalel Smotrich, a întărit declaraţia colegului său, susţinând pe platforma X că „singurul răspuns la acest demers antiisraelian este anexarea pământurilor patriei poporului evreu în Iudeea-Samaria şi abandonarea definitivă a ideii absurde a unui stat palestinian”.

„Dle prim-ministru, a sosit momentul şi decizia este în mâinile dumneavoastră”, a adăugat el, adresându-se lui Benjamin Netanyahu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Unul dintre suspecții principali ai atentatului antisemit din 1982 de la Paris a fost arestat în Cisiordania

Articole19 Sep • 410 vizualizări
0 comentarii

Donald Trump spune că nu este de acord cu premierul britanic în privinţa recunoaşterii statului palestinian / Starmer intenţionează să recunoască statul Palestina în weekend

Articole18 Sep • 361 vizualizări
0 comentarii

Doi morţi într-un atac armat la un post de frontieră între Cisiordania şi Iordania

Articole18 Sep • 141 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.