Doi judecători federali dispun reangajarea temporară a mii de oameni concediaţi de administraţia Trump / Magistrații arată că angajații aflați în perioadă de probă au fost concediați fără notificare

Doi judecători federali au decis că mii de angajaţi aflaţi în perioadă de probă, concediaţi în masă de administraţia Trump, trebuie să fie reinstalaţi temporar în funcţii, transmite CNN, citată de News.ro.

O ordonanţă temporară emisă de judecătorul senior James Bredar, numit de Barack Obama, se aplică pentru 18 agenţii şi va fi valabilă timp de două săptămâni, în timp ce contestaţia împotriva concedierilor, depusă de procurori generali ai statelor democrate, îşi urmează cursul.

Această decizie vine după ce şi un alt judecător federal, care prezidează un proces separat în California, a anulat joi concedierile în masă ale angajaţilor aflaţi în perioadă de probă – care, în general, au lucrat mai puţin de un an – într-un număr mai mic de agenţii.

Totuşi, raţionamentul juridic al lui Bredar pentru reinstalarea angajaţilor diferă de cel al judecătorului William Alsup din California.

Pe lângă obligarea departamentelor pentru Afaceri ale Veteranilor, Agricultură, Energie, Interne şi Trezorerie să reangajeze personalul, aşa cum a dispus anterior Alsup, decizia lui Bredar s-a aplicat şi altor agenţii, inclusiv Departamentului Sănătăţii şi Serviciilor Umane, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională.

În cazul intentat de state la tribunalul federal din Baltimore, procurorii generali au susţinut că administraţia a încălcat cerinţa privind notificarea cu 6 zile înainte pentru aşa-numitele reduceri de personal – sau RIFS – precum şi alţi paşi procedurali necesari pentru astfel de concedieri în masă. Administraţia a contraargumentat că o astfel de notificare nu era necesară pentru concedierile efectuate rapid în primele zile ale administraţiei, deoarece legislaţia federală permite guvernului să concedieze angajaţii aflaţi în perioadă de probă, în anumite circumstanţe, fără o avertizare prealabilă.

Joi, Bredar a respins argumentele administraţiei conform cărora concedierile s-ar încadra într-o categorie care nu necesită notificare, susţinând că angajaţii au fost concediaţi pe motiv de performanţă nesatisfăcătoare.

„În acest caz, angajaţii aflaţi în perioadă de probă nu au fost concediaţi dintr-un motiv justificat”, a scris Bredar într-o opinie de 56 de pagini.

„Numărul extrem de mare de angajaţi concediaţi în doar câteva zile contrazice orice argument conform căruia aceste concedieri s-au datorat performanţei sau conduitei nesatisfăcătoare a fiecărui angajat în parte”, a adăugat judecătorul.

El a afirmat că „susţinerea contrarie a administraţiei se apropie de ridicol.”

Consecinţa deciziei lui Bredar, după cum a recunoscut în cadrul unei audieri de marţi, este că administraţia ar putea concedia angajaţii în masă dacă ar urma corect procedurile RIF, inclusiv notificarea prealabilă. În hotărârea sa, el a mai precizat că administraţia este liberă să concedieze angajaţi individuali fără a respecta regulile RIF, atât timp cât aceştia sunt concediaţi „pe baza unor evaluări individuale făcute cu bună-credinţă.”

În cazul din California, Alsup a criticat şi el justificarea administraţiei Trump pentru concedierea angajaţilor aflaţi în perioadă de probă, însă a emis un ordin preliminar de suspendare a concedierilor deoarece consideră că Biroul pentru Managementul Personalului (Office of Personnel Management) le-a ordonat în mod ilegal agenţiilor să efectueze aceste disponibilizări la începutul anului.

Decizia lui Alsup este una dintre cele mai semnificative de până acum în cazurile care testează autoritatea administraţiei de a reduce rapid numărul angajaţilor federali – o prioritate esenţială pentru Departamentul de Eficienţă Guvernamentală condus de Elon Musk.

Administraţia Trump a vizat angajaţii aflaţi în perioadă de probă deoarece aceştia beneficiază de mai puţine măsuri de protecţie la locul de muncă şi pot fi concediaţi mai uşor. De obicei, angajaţii federali aflaţi în perioadă de probă ocupă funcţia timp de un an, dar pentru anumite posturi perioada de probă este de doi ani. Aceşti angajaţi pot fi noi în sectorul public federal sau pot fi persoane recent promovate sau transferate la o altă agenţie.