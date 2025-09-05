G4Media.ro
DOCUMENT Zeci de firme au exploatat ilegal plajele românești în 2025, arată…

eforie nord plaja litoral3
sursa foto: Petruț Iacob / Info Sud-Est

DOCUMENT Zeci de firme au exploatat ilegal plajele românești în 2025, arată Apele Române într-un document intern / Printre beneficiari: Socrii primarului interimar al Capitalei, un inspector Antifraudă, o fostă șefă din Turism, un deputat și oameni de afaceri influenți (Dobrogea Live)

Anchete5 Sep

Zeci de firme au exploatat ilegal plaja litoralului românesc în sezonul 2025, susțin inspectorii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) într-un document intern în posesia căruia au intrat jurnaliștii publicației locale Dobrogea Live.

Printre proprietarii societăților care au beneficiat astfel de plajă se numără: Socrii primarului interimar al Capitalei, un inspector Antfraudă, o fostă șefă din Turism, un deputat și oameni de afaceri influenți, dar și fostul șef PSD Costinești. Aceștia și mulți alții ar fi exploatat plajele litoralului românesc fără să aibă contract de închiriere cu Apele Române, instituția care administrează plajele.

Documentul, care datează din 25 iulie, este semnat de inspectorii Aurelian Caraiani și Bogdan Canjau, care îi propun șefului ABADL, Stelică Hagi, ”eliberarea prin forțe proprii” a plajelor pentru că operatorii refuză să o facă.

ABA Dobrogea-Litoral nu a răspuns solicitării Dobrogea Live de a transmite dacă a luat măsuri legate de ocuparea fără drept a plajelor de către societățile din document, mai arată jurnaliștii care susțin că cel puțin plajele din 2 Mai și Vama Veche au funcționat în continuare și după semnalarea neregulilor de către inspectorii ABADL. Citește aici ancheta integrală Dobrogea Live.

Info Sud-Est a monitorizat în sezonul 2024, timp de o lună, cum făceau bani ilegal operatorii economici pe litoralul românesc, fără să fi câștigat licitații sau să aibă contracte cu Apele Române.

Se întâmpla acest lucru chiar sub nasul autorităților care cunosc fenomenul, dar au spus că nu îl pot opri. Plajele monitorizate timp de o lună de zile erau două sectoare din Eforie Sud.

După o lună de zile de la semnalarea cazului la ABA Dobrogea Litoral, plajele funcționau în continuare. Vezi ancheta integrală aici. 

document apele romane dobrogea live
sursa foto: Captură facsimil Dobrogea Live

 

