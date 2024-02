Dmitri Medvedev amenință din nou NATO cu războiul nuclear

Dmitri Medvedev, adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat din nou NATO cu folosirea armelor nucleare, într-o postare pe rețeaua socială X.

După cum nota recent Institutul pentru Studiul Războiului, Medvedev și-a postat declarațiile pe contul său în limba engleză X (Twitter) și nu pe contul său de Telegram în limba rusă, ceea ce indică faptul că declarația sa este destinată mai degrabă publicului internațional și nu celui rusesc.

Fostul președinte rus, un obișnuit al declarațiilor belicoase la adresa Occidentului, a amenințat că, în cazul în care va izbucni un război între Rusia și NATO, răspunsul Moscovei “va fi asimetric”:

“(…) deoarece capacitățile noastre militare sunt incomparabile, nu vom avea de ales. Răspunsul va fi asimetric. Pentru a apăra integritatea teritorială a țării noastre, vor fi folosite rachete balistice și de croazieră cu focoase speciale. Acest lucru se bazează pe documentele noastre de doctrină militară și este bine cunoscut de toată lumea. Și este exact această Apocalipsă. Sfârșitul tuturor lucrurilor”, a comentat el.

Acesta a susținut din nou că “Rusia a subliniat de mai multe ori că un conflict cu statele membre NATO și UE nu era în plan”. Potrivit acestuia, liderii occidentali afirmă că NATO trebuie să fie pregătit pentru un război cu Rusia pentru a distrage “atenția alegătorilor” de la cheltuirea a miliarde de dolari în contul sprijinului militar pentru Ucraina.

“Dar nu toți șefii europeni își mint cu cinism cetățenii. Dacă – Doamne ferește! – izbucnește un astfel de război, acesta nu se va desfășura conform scenariului Operațiunii militare speciale. Nu se va lupta în tranșee, folosind artilerie, vehicule blindate, drone și EW”, a continuat Medvedev, înainte de a adăuga:

“De aceea, politicienii occidentali trebuie să le spună adevărul amar alegătorilor lor și să nu-i mai ia drept cretini fără creier; să le explice ce se va întâmpla cu adevărat și să nu joace iar și iar mantra falsă de a se pregăti de război împotriva Rusiei”.

