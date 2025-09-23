Directorul și șefa de HR, surprinși la concertul Coldplay, nu aveau o „relație extraconjugală”, susține o apropiată a femeii: „Acest lucru a fost devastator pentru întreaga familie”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La două luni după ce Andy Byron, pe atunci CEO al Astronomer, a fost filmat la un concert Coldplay alături de Kristin Cabot, care lucra ca director de resurse umane în compania sa, o sursă apropiată lui Cabot vorbește pentru prima dată pentru a clarifica natura relației lor, scrie People.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Byron, în vârstă de 51 de ani, o îmbrățișa pe Cabot, în vârstă de 53 de ani, apoi s-a ascuns după ce a fost surprins de așa-numita „kiss cam”.

Dar acel moment care a devenit instantaneu viral nu reflectă adevărata poveste, potrivit sursei apropiate lui Cabot.

În ultimele săptămâni, au apărut noi detalii despre faptul că Cabot era deja în proces de divorț de soțul ei înainte de a participa la concertul cu Byron.

Fostul CEO este, de asemenea, căsătorit, dar sursa apropiată lui Cabot insistă că ea nu a distrus o căsnicie.

„Kristin și Andy [Byron] aveau o relație profesională excelentă, o prietenie minunată. Nu a existat nicio aventură”, a declarat sursa pentru People.

„Era nepotrivit să-ți îmbrățișezi șeful la un concert, iar ea își asumă întreaga responsabilitate pentru asta”, a spus sursa. „Dar scandalul, căderea, pierderea locului de muncă – toate acestea sunt nedrepte.”

Sursa vorbește acum pentru a corecta ceea ce numește numeroasele presupuneri făcute după ce Byron și Cabot au ajuns în titlurile internaționale pentru reacția lor la faptul că au fost văzuți împreună în timpul concertului Coldplay de la Gillette Stadium din Foxboro, Massachusetts, pe 16 iulie.

Odată ce și-au dat seama că erau pe ecran, Cabot și-a acoperit fața, în timp ce Byron a încercat să se ascundă.

Reacția ciudată l-a determinat pe solistul Coldplay, Chris Martin, să spună de pe scenă: „Oh, uitați-vă la cei doi. Haideți, e în regulă.”

Apoi a adăugat în glumă: „Oh, ce? Ori au o aventură, ori sunt doar foarte timizi”.

Acest moment a adus două cupluri – Byron și soția sa, Megan, și Cabot și soțul ei, Andrew – în centrul atenției, alimentând nenumărate meme și titluri de presă.

Tabloidele au început să le cerceteze viața privată, iar paparazzi i-au urmărit.

Atât Byron, cât și Cabot au părăsit curând Astronomer, iar compania a declarat după demisia lui Byron că „liderii noștri trebuie să stabilească standardele atât în ceea ce privește conduita, cât și responsabilitatea, iar recent, aceste standarde nu au fost respectate”.

Sursa apropiată lui Cabot susține că relatarea incidentului în sine a depășit cu mult adevărul.

„Este important să remarcăm cât de nepotrivit a fost etichetată Kristin – ca distrugătoare de căsnicii”, spune sursa, care menționează că Byron și Cabot au participat la concert împreună cu un grup de prieteni.

„Este de neînțeles să fii martor la ceea ce s-a întâmplat și la cât de devastator poate fi, nu doar pentru indivizi, ci pentru întregi familii”, spune sursa. „Tot ce pot să mă gândesc este că acest lucru ni se poate întâmpla oricui dintre noi, în orice moment. Cred că toate informațiile eronate au fost cele mai șocante de văzut.”

„Aceștia sunt oameni reali și familii reale”, spun ei. „Este greu de privit modul în care oamenii s-au distrat pe seama lor.”

Cabot nu a comentat pentru People această versiune; Byron nu a vorbit public și nu a răspuns la numeroasele solicitări de comentarii.

La momentul concertului, Cabot și soțul ei erau deja separați. Ea a depus cererea de divorț pe 13 august, solicitând ca informațiile despre procedură să rămână confidențiale, iar soțul ei a fost de acord.

„S-au separat în mod amiabil și merg mai departe spre divorț, concentrându-se pe familiile lor”, spune sursa Cabot, repetând ceea ce o purtătoare de cuvânt a soțului Cabot a declarat anterior pentru publicația citată.

Ea are doi copii din prima căsătorie. Soțul ei, CEO-ul Privateer Rum, are și el doi copii dintr-o căsătorie anterioară.

„Kristin și Andrew [Cabot] locuiau separat”, spune sursa Cabot, adăugând că în noaptea în care Cabot a fost văzută cu Byron, soțul ei era, de asemenea, „la concertul Coldplay, la o întâlnire”.

„Nu a fost un eveniment al companiei”, spune sursa despre faptul că Byron și Cabot au fost împreună în acea noapte. „Nu a existat o lojă a companiei. A fost o noapte cu un grup mare de prieteni și un moment nepotrivit”.

În ceea ce privește starea lui Cabot, sursa spune: „I-a fost greu să iasă din casă. A dat prioritate familiei. Copiii ei au trecut prin multe.”

Controversa a stârnit multe discuții despre natura vieții private în era digitală.

„Kristin a avut oameni care stăteau în fața mașinii ei în timp ce își lua fiul de la serviciu, femei adulte râzând, făcând poze, arătând cu degetul”, spune sursa. „A fost greu de privit.”

O parte din atenție a fost și mai alarmantă, spune această sursă.

„În primele trei zile după ce s-a aflat vestea, a primit aproximativ 900 de amenințări cu moartea pe telefonul ei”, spune sursa. „Și, în general, batjocura la adresa cuiva, felul în care oamenii par să se bucure de asta și să simtă că, dacă cineva greșește, rușinarea publică este absolut acceptabilă ca pedeapsă.”

Pierderea locului de muncă, unde lucrase timp de șapte luni, a fost o altă lovitură. Ea și-a dat demisia la sfârșitul lunii iulie, a declarat Astronomer la momentul respectiv, la câteva zile după demisia lui Byron.

„Kristin este și a fost întotdeauna una dintre cele mai harnice femei pe care le-am cunoscut vreodată”, spune sursa despre Cabot, care a avut o carieră în publicitate timp de 22 de ani și lucrează în domeniul tehnologiei din 2016.

În ciuda unor reportaje care se concentrează pe bogăția și statutul perceput al lui Cabot și Byron, spune sursa, „ea lucrează de la vârsta de 15 ani. Este o persoană care s-a realizat singură”.

În acest moment, spune sursa, Cabot „se asigură că copiii ei sunt bine, iar asta va dura ceva timp”.

„Kristin are în jurul ei o mulțime de rude și prieteni care o cunosc cu adevărat și o iubesc și care o vor ajuta să treacă peste asta”, spune sursa, adăugând: „Va dura ceva timp”.