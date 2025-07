Gwyneth Paltrow, „purtător de cuvânt temporar” al Astronomer, după ce CEO-ul companiei a fost surprins la un concert Coldplay împreună cu o femeie care nu era soţia sa / Celebra actriţă este fosta soţie a solistului Coldplay – VIDEO

Astronomer, compania ajunsă în atenţia tuturor după ce directorul său general a demisionat pentru că a fost surprins de KissCam la un concert rock Coldplay în timp ce îmbrăţişa o femeie care nu era soţia sa, încearcă să treacă peste acest scandal cu ajutorul unei persoane care cunoaşte foarte bine trupa. Actriţa Gwyneth Paltrow, care a fost căsătorită timp de 13 ani cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a anunţat vineri pe X că este „purtător de cuvânt temporar” al Astronomer, relatează AP, transmite News.ro.

Compania de tehnologie cu sediul în New York s-a trezit într-o situaţie incomodă când doi dintre şefii ei au fost filmaţi în timp ce se îmbrăţişau la un concert Coldplay – moment care a fost apoi proiectat pe un ecran uriaş din stadion.

CEO-ul Andy Byron şi şefa departamentului de resurse umane, Kristin Cabot, au fost luaţi prin surprindere când Martin a cerut camerelor să scaneze mulţimea în timpul unui concert în această lună.

„Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi”, a glumit Martin când cuplul a apărut pe ecran şi a încercat repede să se ascundă.

Într-un scurt videoclip, vedeta din „Shakespeare in Love” şi „Ironman” a declarat că a fost angajată ca purtătoare de cuvânt „temporară” pentru Astronomer.

„Astronomer a primit multe întrebări în ultimele zile şi a vrut să răspund la cele mai frecvente”, a spus Paltrow, zâmbind şi evitând cu abilitate să menţioneze agitaţia legată de KissCam.

„Suntem încântaţi că atât de multe persoane au descoperit un nou interes pentru automatizarea fluxului de date”, a spus ea. „Acum ne vom întoarce la ceea ce facem cel mai bine: să oferim rezultate revoluţionare clienţilor noştri.”, a afirmat senină actriţa, deşi întrebările afişate pe ecran erau: „Ce naiba s-a întâmplat?” şi „Cum rezistă echipa voastră care se ocupă de social media?”

Când imaginile de pe KissCam au început să circule online, nu s-a ştiut imediat cine era cuplul. La scurt timp după ce compania i-a identificat, Byron şi-a dat demisia, urmat de Cabot. Clipul video a generat un flux constant de meme, videoclipuri parodice şi capturi de ecran cu feţele şocate ale celor doi, care au inundat reţelele sociale.

Conform Luminate, o companie de date şi analize din industrie, difuzările online ale melodiilor Coldplay au crescut cu 20% în zilele care au urmat după ce videoclipul a devenit viral.