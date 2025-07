Cel puţin 11 persoane înjunghiate în faţa unui supermarket în Statele Unite

Cel puţin 11 persoane au fost înjunghiate sâmbătă în faţa unui supermarket din Michigan, în nordul Statelor Unite, au anunţat autorităţile locale, transmite News.ro.

Poliţia a fost chemată, sâmbătă după-amiază, la un incident în faţa unui supermarket Walmart din Traverse City „Suspectul este în custodie, detaliile sunt limitate în acest moment”, a declarat poliţia pe X.

Potrivit presei locale, cel puţin 11 persoane au fost rănite, unele dintre ele grav. „Putem confirma că 11 victime sunt în prezent tratate”, a anunţat spitalul local, Munson Medical Center, pe reţelele de socializare.

Ancheta este în curs, iar poliţia a cerut locuitorilor să „evite zona”.

#BREAKING : Photo of the suspect in the brutal Michigan Walmart stabbing

At least 11 people were stabbed inside the store and are being treated at Munson Medical Center.#Stabbing #Michigan #TraverseCity #Walmart #USA #UnitedStates #WalmartStabbing pic.twitter.com/vwgKPNVJFE

— upuknews (@upuknews1) July 27, 2025