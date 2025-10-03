G4Media.ro
Din cauza furtunii, două avioane ce urmau să aterizeze pe Otopeni, au fost trimise pe alte aeroporturi

air schengen primii pasageri aeroport otopeni henri coanda calatori concediu plecari sosiri (1)
sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Din cauza furtunii, două avioane ce urmau să aterizeze pe Otopeni, au fost trimise pe alte aeroporturi

Două zboruri care urmau să aterizeze în această seară pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii care se manifestă cu vânt puternic în rafale şi ploaie torenţială în zona Bucureştiului şi a judeţului Ilfov, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, transmite Agerpres.

Astfel, cursa Tarom 276 Salonic – Bucureşti a aterizat pe aeroportul din Sibiu, iar cursa WizzAir 3004 Luton – Bucureşti a aterizat la Craiova.

„În acest moment, aeronavele decolează şi aterizează pe Aeroportul Henri Coandă, dar se pot înregistra întârzieri din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Pistele, platformele şi căile de rulare a aeronavelor sunt deschise şi operaţionale, fiind asigurate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene”, se menţionează în informarea transmisă de CNAB.

