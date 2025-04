Diferențele mari de vârstă în relații, un trend pentru Generația Z? Inspirația, din filme recente

Tot mai multe persoane din Generația Z aleg să se implice în relații cu parteneri semnificativ mai în vârstă sau mai tineri decât ele, semn că pentru noile generații „vârsta e doar un număr”, scrie Adevarul, care citează un articol detaliat al New York Post.

Potrivit tendințelor recente din dating și discuțiilor virale de pe TikTok, relațiile cu diferențe mari de vârstă – numite adesea „May-December” în mediul online – sunt tot mai populare. Acest tip se relații se referă la legăturile amoroase între două persoane care au o diferență de vârstă de cel puțin 10 ani. Tinerii par tot mai deschiși la relații în care maturitatea, înțelepciunea și compatibilitatea emoțională contează mai mult decât vârsta din buletin, relatează New York Post.

Un exemplu recent a stârnit reacții puternice în rândul fanilor serialului The White Lotus: finalul difuzat pe 6 aprilie 2025 a prezentat cuplul format din Chelsea și Rick – un bărbat matur, interpretat de Walton Goggins (53 de ani), preferat în mod neașteptat în locul unui tânăr atrăgător, Saxon (interpretat de Patrick Schwarzenegger, 31 de ani).

„Îl înțeleg perfect pe Rick și de ce Chelsea l-a ales pe el. Diferența de vârstă nu a contat, iar eu chiar o înțeleg”, a declarat o tânără de 18 ani, într-un interviu pentru The Independent.

Un alt fan, tot de 18 ani, a adăugat că ar alege „Rick all the way!”, pentru că „Saxon era prea basic… Rick avea profunzime, și în plus, probabil nici nu ascultă Joe Rogan”, a glumit ea.

Articolul, aici.