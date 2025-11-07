Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)

Peste 4,9 milioane de români țin economii în conturi curente sau acasă, conform datelor BNR. În fiecare zi, acești bani pierd putere de cumpărare – un fenomen economic pe care mulți îl înțeleg teoretic, dar al cărui impact real îl subestimează constant.

Realitatea matematică este simplă: banii economisiți „pentru siguranță” sunt primii care pierd în lupta cu inflația.

Cum dispare puterea de cumpărare fără să-ți dai seama

Hai să vorbim cifre concrete. În 2010, cu 10.000 de lei puteai să-ți faci o vacanță decentă, să schimbi mobila din dormitor sau să plătești chiria pentru jumătate de an. Aceeași sumă, în 2025, îți cumpără mai puțin de jumătate din ce putea atunci.

Puterea reală de cumpărare a 10.000 de lei azi: doar 5.061 lei față de 2010.

Practic, aproape 50% din valoarea banilor a dispărut – fără să cheltuiești un leu. I-ai ținut „la sigur”, dar inflația cumulată i-a erodat constant.

Virgil Zahan, CEO Goldring, o casă de brokeraj cu 27 de ani de activitate pe piața românească a observat un pattern constant la investitorii debutanți.

„Clientul tipic vine la 45-50 de ani, când își dă seama că pensia obligatorie nu-i va fi suficientă. Regretul cel mai mare? „ Ar fi trebuit să încep mai devreme”, explică Zahan. „Timpul pierdut înseamnă oportunități ratate pe care nu le mai recuperezi . Chiar dacă ai decis târziu sa faci astfel de investiții pentru tine, e important să înțelegi cât de productive pot fi acestea dacă le faci pentru copiii tăi”

Dividendele: modul prin care companiile își răsplătesc acționarii

În spatele fiecărei acțiuni tranzacționate, există o companie care produce valoare reală și care distribuie investitorilor o parte din profitul net, sub forma de dividende – transformând simpla deținere de acțiuni, într-o sursă de venit recurent, cu randamente atractive.

Exemplele din piața românească sunt concrete. În 2025, companiile din sectorul energetic, precum Hidroelectrica (7,48%), Romgaz (1,62%) sau Conpet (8,6%), au oferit randamente atractive ale dividendelor, în timp ce Fondul Proprietatea a distribuit un randament excepțional, de 11,19%. Sectorul financiar, reprezentat de BRD (4,85%) și Banca Transilvania (7,43%), a rămas solid, iar sectorul telecom, prin Digi Communications, a oferit randamente mai reduse, de aproximativ 1,31%.

Comparația devine relevantă: dobânzile la conturile de economii s-au situat, în medie, sub 3,5%, iar inflația medie anuală s-a menținut la 5-6%.

Pe un singur an, un investitor cu 10.000 lei în acțiuni cu un randament mediu al dividendelor de 8% ar fi încasat circa 800 lei doar din dividende. În același timp, aceeași sumă păstrată într-un cont curent ar fi pierdut aproximativ 500 lei din puterea de cumpărare, raportat la o inflație medie de 5%.

Lasă-ți banii să muncească: dar cu strategie, nu la noroc

Piața de capital din România oferă acces la servicii de administrare a portofoliului – o modalitate prin care investitorii pot delega deciziile tehnice către specialiști, concentrându-se pe obiectivele pe termen lung.

Goldring oferă trei portofolii gestionate, construite și supravegheate de brokeri cu experiență, adaptate unor profile diferite de risc. Investitorul nu trebuie să monitorizeze zilnic piața sau să ia decizii tehnice – specialiștii se ocupă de rebalansare, selecția acțiunilor și tranzacții.

Portofoliul Campioni BVB, centrat pe companiile românești de top listate la bursă, a avut performanțe semnificative în ultimii ani:

Traducere în cifre reale: 100.000 de lei investiți în ianuarie 2023 ar valora aproximativ 265.664,52 de lei astăzi.

„Nu promitem miracole și nu vânăm recorduri anuale. Construim strategii care să reziste volatilității pe termen mediu și lung, cu scopul de a obține randamente medii care să depășească inflația”, precizează Zahan.

Prin Goldring, investitorii pot accesa atât piața locală (BVB), cât și piețe internaționale – de la tech giants americani până la companii europene blue-chip. Opțiunile includ portofolii gestionate profesionist sau control total, cu posibilitatea de a construi strategii personalizate.

„Întrebarea frecventă e: „Dar dacă pierd bani?” Răspunsul meu e întotdeauna același: dacă îi ții în cont curent, deja pierzi ”, spune Zahan.

Educația financiară: investiția care contează înainte de prima tranzacție

Casele de brokeraj serioase oferă mai mult decât execuție tehnică. Goldring oferă suport informațional constant: rapoarte clare, explicații ale strategiilor, transparență completă asupra deciziilor luate.

