Dezinformări pe tema conflictului Israel-Hamas/ Două exemple de știri false legate de ostatici, ca urmare a încetării focului

Încetarea focului între Israel și Hamas, care a permis eliberarea unora dintre ostaticii din Gaza și a prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene, nu a însemnat sfârșitul știrilor false legate de conflict. Iată două exemple.

Înființat în 1982, Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA) este o organizație de monitorizare a mass-media și de cercetare, dedicată promovării unei acoperiri corecte și echilibrate a Israelului și a Orientului Mijlociu. Iată cel mai recent articol publicat pe site-ul lor la 2 februarie 2025, referitor la raportul CBS:

În articolul său din 30 ianuarie, „Trei ostatici israelieni au fost eliberați, dar Netanyahu critică Hamas pentru «scene șocante» și amână eliberarea prizonierilor palestinieni”, Haley Ott de la CBS a comis o eroare: „Ceilalți doi ostatici israelieni eliberați joi au fost soldatul Arbel Yehoud, 29 de ani, și Gadi Moses, 80 de ani, care era cel mai în vârstă dintre ostatici”.

După ce CAMERA a notificat CBS cu privire la eroare, rețeaua a șters, în mod lăudabil, identificarea greșită a lui Yedoud ca soldat. În plus, editorii au adăugat următoarea notă a editorului în partea de jos a articolului:

Nota editorului: Acest articol a fost actualizat pentru a reflecta faptul că ostaticul israelian eliberat Arbel Yeoud nu este un soldat, așa cum s-a afirmat anterior.

Separat, trebuie remarcat faptul că, în timp ce Gadi Moses (scris și Mozes) a fost cel mai în vârstă ostatic eliberat la 30 ianuarie, cel mai în vârstă ostatic deținut în Fâșia Gaza este Shlomo Mansour, în vârstă de 86 de ani.

CBS nu a corectat încă emisiunea sa recentă, care a descris în mod eronat kibbutzul Kfar Aza, una dintre numeroasele comunități devastate de atacurile Hamas din 7 octombrie, ca fiind o „colonie”. Toate comunitățile vizate de orgia de ucidere în masă, kinocid, viol, răpire, tortură și mutilare a Hamas din 7 octombrie erau situate pe teritoriul israelian recunoscut la nivel internațional.

—

FakeReporter este un site israelian independent de stânga a cărui misiune este „să investigheze, să expună și să contracareze activitatea online răuvoitoare, inclusiv răspândirea dezinformării și a conspirațiilor, operațiunile de influență străină, discursul de ură și organizațiile violente”. La 4 februarie, aceștia au publicat pe site-ul lor un articol în care denunțau „atacurile cu otravă pe rețele împotriva ostaticilor răpiți și a familiilor acestora”:

”Pe lângă marea bucurie pentru întoarcerea ostaticilor și speranța eliberării ostaticilor rămași în viitor, aceștia și familiile lor au fost nevoiți recent să facă față unui discurs de ură extremă.

„Bolnav mintal”, «delirant cu o pierdere a contactului cu realitatea», «stângismul este o boală gravă», «factor ostil», «este păcat că l-am adus înapoi». Acestea sunt doar câteva dintre reacțiile la adresa lui Gadi Mozes, care a fost eliberat din 482 de zile de captivitate abia joia trecută. Motivul discursului plin de ură la adresa sa: un reportaj realizat de News 12 despre ultimele cuvinte pe care le-a adresat celor care s-au întors.

Arbel Yahud a fost eliberată împreună cu Mozes. Tatăl ei, Yihi Yahud, nu i-a mulțumit prim-ministrului la conferința de presă organizată ulterior. Reacțiile? „Un tată ipocrit și dezgustător”, «o persoană mizerabilă», «lipsit de respect de sine», «nerecunoscător», «dezgustător», «insolent». Yihi Yahud este, de asemenea, un tată îndurerat – care și-a pierdut fiul Dolev pe 7 octombrie.

Yehuda Cohen, tatăl lui Nimrod Cohen, care se așteaptă să fie eliberat în a doua fază a acordului, face tot ce îi stă în putință pentru eliberarea fiului său, inclusiv să se întâlnească cu procurorul din Haga. El dă exemple din discursul online: „kapo”, «ticălos în serviciul inamicului», «păcat că nu l-au răpit», «trădător care trebuie să meargă la închisoare».

Liri Elbag a fost eliberată în al doilea val al acordului privind ostaticii. După eliberarea ei, tatăl ei, Eli Elbag, i-a criticat dur pe miniștrii guvernului care s-au opus acordului, iar de atunci a fost atacat pe internet: „Tată josnic”, «Om rău», «Fiicei dvs. îi este rușine de ceea ce ați spus», «Și-a pierdut mințile», «Prostii», «Scursură» și multe altele.

Atacul împotriva lui Eli Elbag se bazează în mare măsură pe manipulări false și dezinformări. În remarcile sale împotriva celor care se opun acordului, Elbag a vorbit despre membri ai guvernului și nu despre cetățeni.

Următoarea victimă este Noam Dan, un văr al lui Hadas Calderon, mama lui Erez și Sahar, care au fost răpiți din casa lor din Nir Oz împreună cu tatăl lor Ofer. Calderon a fost eliberată sâmbăta trecută și tocmai în acest moment fericit mașina de otrăvit a sărbătorit pe seama lui Dan. Internetul a fost inundat cu mesaje similare despre faptul că Dan nu ar fi rudă cu Calderon și, de fapt, acest lucru a devenit de notorietate publică în numele lor.

Aceste acuzații împotriva lui Noam Dan nu sunt noi și au însoțit familia de-a lungul luptei sale pentru a-l recupera pe Ofer Calderon. Gil Dikman, al cărui văr Carmel Gat a fost ucis în captivitatea Hamas, a fost, de asemenea, supus unui tratament similar în trecut. Aceștia au susținut că era un actor și că nu avea legătură cu familia – aceleași acuzații care sunt folosite acum (din nou) împotriva lui Noam Dan.

Aceste atacuri (precum și discursul respingător împotriva mamei lui Agam Berger) sunt dovezi ale otrăvirii societății israeliene. Discursul toxic a început odată cu înființarea sediului central al familiilor răpiților. Din păcate, multe familii – și chiar răpiți care s-au întors – se confruntă și astăzi cu acest fenomen. Ei nu au ales să fie în această situație și fiecare dintre ei face tot ce poate pentru a-și ajuta familia. Voi ce puteți face? De dreapta sau de stânga – toată lumea trebuie să denunțe public pe toți cei care iau parte la aceste atacuri. Până când acestea se vor opri.”

————

Material publicat în cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”, finanțat de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF).

Unica responsabilitate pentru orice conținut susținut de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF) revine autorului și nu reflectă în mod necesar pozițiile EMIF și ale partenerilor Fondului, Fundația Calouste Gulbenkian și Institutul Universitar European.

The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.