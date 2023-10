Detectarea diabetului prin tehnologie vocală şi inteligenţă artificială / Acurateţea este de 89% pentru femei şi 86% pentru bărbaţi în prezicerea diabetului de tip 2

Se va putea afla dacă o persoană este diabetică punând-o simplu să rostească câteva propoziţii într-o aplicaţie pe smartphone. Un studiu revoluţionar a demonstrat că tehnologia vocală combinată cu inteligenţa artificială (AI) reprezintă un pas major înainte în detectarea diabetului, anunță News.ro.

Noul studiu, publicat în Mayo Clinic Proceedings a observat că AI şi 10 secunde de voce vor putea schimba modul în care oamenii depistează diabetul, oferind un acces mai bun şi costuri mai mici decât metodele actuale de screening. Acurateţea este de 89% pentru femei şi 86% pentru bărbaţi în prezicerea diabetului de tip 2 din funcţiile vocale acustice, potrivit Digital Health.

Cercetătorii au folosit şase până la 10 secunde din vocea oamenilor, împreună cu datele de bază privind sănătatea, inclusiv vârsta, sexul, înălţimea şi greutatea, pentru a crea un model AI care poate distinge dacă acea persoană are diabet de tip 2.

Oamenii de ştiinţă au cerut 267 de persoane (diagnosticate fie ca non diabetice sau diabetice de tip 2) să înregistreze o frază pe smartphone-ul lor de şase ori pe zi, timp de două săptămâni. Din peste 18.000 de înregistrări, oamenii de ştiinţă au analizat 14 caracteristici acustice pentru diferenţele dintre indivizii non-diabetici şi diabetici de tip 2.

”Cercetarea noastră evidenţiază variaţii vocale semnificative între persoanele cu şi fără diabet zaharat de tip 2 şi ar putea transforma modul în care comunitatea medicală evaluează diabetul. Metodele actuale de detectare pot necesita mult timp, călătorii şi costuri. Tehnologia vocală are potenţialul de a elimina complet aceste bariere”, a spus Jaycee Kaufman, primul autor al lucrării şi cercetător de la Klick Labs.

Echipa de la Klick Labs a analizat o serie de caracteristici vocale, cum ar fi modificări ale înălţimii şi intensităţii care nu pot fi percepute de urechea umană. Folosind procesarea semnalului, oamenii de ştiinţă au reuşit să detecteze modificări ale vocii cauzate de diabetul de tip 2.

”În mod surprinzător, acele schimbări vocale s-au manifestat în moduri diferite pentru bărbaţi şi femei”, a spus Kaufman, conform medicalxpress.com.

Un potenţial nou instrument de screening pentru diabetul nediagnosticat

240 de milioane de adulţi din întreaga lume care trăiesc cu diabet nu ştiu că au această afecţiune şi aproape 90% dintre cazurile de diabet sunt diabet de tip 2, potrivit Federaţiei Internaţionale de Diabet. Cele mai frecvent utilizate teste de diagnostic pentru prediabet şi diabet de tip 2 includ hemoglobina glicată (A1C), împreună cu testul glicemiei a jeun (FBG) şi OGTT – toate presupun o deplasare la un furnizor de asistenţă medicală.

Yan Fossat, vicepreşedintele Klick Labs şi investigatorul principal al acestui studiu, a declarat că abordarea non-intruzivă şi accesibilă a lui Klick oferă potenţialul de a examina un număr mare de persoane şi de a ajuta la identificarea procentului mare de persoane nediagnosticate cu diabet de tip 2.

”Cercetarea noastră subliniază potenţialul extraordinar al tehnologiei vocale în identificarea diabetului de tip 2 şi a altor afecţiuni de sănătate. Tehnologia vocală ar putea revoluţiona practicile de îngrijire a sănătăţii ca instrument de screening digital accesibil şi accesibil”, a afirmat Fossat care crede că următorii paşi vor fi replicarea studiului şi extinderea cercetării lor folosind vocea ca diagnostic în alte domenii, cum ar fi prediabetul, sănătatea femeilor şi hipertensiunea arterială.

În România 1 din 12 adulţi are diabet, iar în Europa 1 din 11 adulţi. În plus, se estimează că 1 din 2 persoane nu ştie că are diabet, potrivit datelor Barometrului privind diabetul zaharat în România,.

​“România are una dintre cele mai mari rate de diabet din Europa. Este o problemă majoră de sănătate publică, din cauza cifrelor în continuă creştere, la care se adaugă estimările legate de numărul mare al celor care nu ştiu că trăiesc cu diabet sau care se află în faza de prediabet. Barometrul realizat de Forumul Român de Diabet ne oferă o perspectivă clară, exprimată în cifre, a pericolului pe care îl reprezintă diabetul zaharat în ţara noastră​”, a declarat Prof. Univ. Dr. Gabriela Roman, Preşedinte, Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.