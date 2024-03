Detalii muzicale despre „Joker 2” dezvăluite/ Cel puțin 15 cover-uri, dar ar putea fi adăugate piese originale

Joker și Harley Quinn vor cânta o serenadă pentru public în „Joker: Folie à Deux”, dar dacă și câte cântece originale vor fi incluse în film este un mister, pe care Variety l-a deslușit în exclusivitate.

Persoane din interior, care au fost la curent cu filmările și cu primele versiuni ale așteptatei continuări a lui Todd Phillips pentru „Joker”, au declarat pentru Variety că filmul tinde să fie „în mare parte un tonomat muzical”, deoarece integrează cel puțin 15 reinterpretări ale unor cântece „foarte cunoscute”.

Se spune că unul dintre ele ar fi „That’s Entertainment” din musicalul „The Band Wagon” din 1953, asociat în mod faimos cu Judy Garland. Cu toate acestea, există o portiță deschisă pentru ca un cântec original (sau două) să fie adăugat în versiunea finală. Nu se cunosc detalii cu privire la cine ar urma să scrie piesele sau să cânte numerele.

Știm însă că, potrivit unor surse, Hildur Guðnadóttir, compozitoarea premiată cu Oscar pentru primul film Joker, ar urma să „infuzeze indicii [muzicale] distinctive și obsedante” în fiecare număr. Warner Bros a refuzat să comenteze.

Musicalurile Jukebox, cunoscute pentru că prezintă cântece populare, au adesea succes la box office. Printre exemple se numără „Mamma Mia!” și „Moulin Rouge!”, acesta din urmă primind opt nominalizări la Oscar. Se așteaptă ca „Joker 2″ să spargă tiparul musicalurilor tradiționale.

Detaliile specifice despre intriga filmului „Folie à Deux” nu au fost confirmate oficial, dar filmul este descris ca fiind o dramă cu elemente care se desfășoară în interiorul și în jurul azilului Arkham. Alături de Phoenix și Gaga, din distribuție mai fac parte Zazie Beetz („Atlanta”), nominalizată la Emmy, precum și Catherine Keener („Being John Malkovich”) și Brendan Gleeson („The Banshees of Inisherin”), nominalizați la Oscar. Phillips a colaborat la scenariu cu Scott Silver.

Variety a anunțat că bugetul pentru continuarea filmului s-a apropiat de 200 de milioane de dolari, un salt semnificativ față de cele 60 de milioane de dolari ale filmului original. Continuarea se numără printre cele mai așteptate lansări ale Warner Bros în acest an, după succesul înregistrat de „Dune: Partea a doua” al regizorului Denis Villenueve.

Programul studioului mai include „Furiosa: A Mad Max Saga”, de George Miller (care va avea premiera la Festivalul de Film de la Cannes), „Beetlejuice Beetlejuice”, de Tim Burton, și filmul de animație „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”.

Primul film 1Joker”, câștigător al Leului de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, a avut încasări de peste un miliard de dolari în întreaga lume și a fost în fruntea premiilor Oscar cu 11 nominalizări. Primele discuții sunt în curs de desfășurare pentru o posibilă premieră la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Veneția, spun sursele Variety.

Joaquin Phoenix a obținut premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea lui Arthur Fleck, un clovn de petrecere bolnav mintal care se transformă în celebrul răufăcător din DC. Gaga, câștigătoare a 13 premii Grammy, a făcut o tranziție de succes la Hollywood, evidentă prin victoria sa la Oscar pentru că a scris împreună cu Mark Ronson, Andrew Wyatt și Anthony Rossomando melodia originală „Shallow” (alături de Mark Ronson, Andrew Wyatt și Anthony Rossomando) pentru remake-ul „A Star is Born”, realizat de Bradley Cooper și aclamat de critici în 2018. Gaga a fost, de asemenea, nominalizată pentru cea mai bună actriță în acel an, fiind una dintre cele doar patru persoane din istorie care au primit simultan nominalizări pentru actorie și pentru compoziție.

„Joker: Folie à Deux” este programat să ajungă în cinematografe pe 4 octombrie.