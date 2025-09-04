Deputatul PSD Mihai Ghigiu: Dacă se va lua o decizie unilaterală pentru alegerile la Capitală, coaliţia nu mai există

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat, joi, în privinţa alegerilor pentru Primăria Capitalei, că dacă se va lua o decizie unilaterală sau din partea a doar două partide din coaliţie, „înseamnă că în acel moment coaliţia nu mai există”, transmite Agerpres.

„În primul rând, dacă vorbim de prevederea legală, termenul a trecut. Deci, nu pot să fie mai puţin legală sau mai mult legală organizarea după termen. În momentul în care se va lua o decizie unilaterală, până la urmă, sau din partea a două partide din coaliţie, înseamnă că în acel moment coaliţia nu mai există”, a afirmat Ghigiu, la Parlament, întrebat în legătură cu alegerile pe Capitală şi afirmaţia liderului senatorilor USR, Ştefan Pălărie, privind stabilirea datei alegerilor pe Bucureşti.

Potrivit lui Ghigiu, nu este vorba de linii roşii.

„Coaliţia funcţionează conform protocolului prin consens. Dacă nu se ajunge la consens, atunci coaliţia nu mai există, deci inclusiv pentru data alegerilor, bineînţeles”, a mai spus social-democratul.

Ghigiu a subliniat că „PSD este tot timpul este pregătit pentru alegeri”.

„Dar contextul cred că este mai important, respectiv: avem o coaliţie care nu cred că poate să nu mai funcţioneze normal dacă vom avea nişte alegeri care nu cred că vor fi cu mănuşi la Bucureşti. Doi – avem un context politic complicat şi ştiţi foarte bine că alegerile sunt, în general, costisitoare şi nu cred că cetăţenii asta îşi doresc”, a evidenţiat el.

Întrebat dacă Daniel Băluţă rămâne opţiunea numărul unu pentru PSD la Primăria Capitalei, Ghigiu a răspuns: „Este una din opţiuni şi l-am văzut şi în sondajele altor partide că este pe primul loc şi este una dintre opţiuni”.

„Există opţiuni la Bucureşti. Avem primari de sector, avem parlamentari care sunt vizibili. Nu cred că asta este problema. Dar cel mai important este să avem o decizie în coaliţie, nimic altceva”, a mai spus Ghigiu.

Joi, liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat că data alegerilor pentru primarul general al Capitalei trebuie stabilită cât mai rapid.

„Legea spune limpede şi clar că avem nişte termene de la care Guvernul trebuie să dea o hotărâre de guvern de organizare a alegerilor parţiale. Nu este o chestiune de interpretare, iar eu cred că domnul premier Ilie Bolojan este un om responsabil, serios, matur, care nu îşi permite să se joace cu interpretarea legii.