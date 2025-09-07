Demisie iminentă a prim-ministrului japonez Shigeru Ishiba – presă
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, anunţă, duminică, mass-media locală, membrii partidului său cerând o schimbare de conducere după rezultatele slabe obţinute la alegerile pentru camera superioară, transmite News.ro.
Postul de televiziune NHK a indicat că Shigeru Ishiba dorea să evite diviziunile în cadrul partidului, în timp ce cotidianul Asahi Shimbun a estimat că acesta nu mai putea rezista apelurilor tot mai numeroase la demisia sa.
Shigeru Ishiba, în vârstă de 68 de ani, este în funcţie de doar 11 luni.
