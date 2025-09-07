G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Demisie iminentă a prim-ministrului japonez Shigeru Ishiba – presă

Shigeru Ishiba, japonia, prim-ministru, premier japonez, tokyo, fost ministru al apararii
Sursa foto: Makoto Kondo / AP / Profimedia

Demisie iminentă a prim-ministrului japonez Shigeru Ishiba – presă

Articole7 Sep 0 comentarii

Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, anunţă, duminică, mass-media locală, membrii partidului său cerând o schimbare de conducere după rezultatele slabe obţinute la alegerile pentru camera superioară, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Postul de televiziune NHK a indicat că Shigeru Ishiba dorea să evite diviziunile în cadrul partidului, în timp ce cotidianul Asahi Shimbun a estimat că acesta nu mai putea rezista apelurilor tot mai numeroase la demisia sa.

Shigeru Ishiba, în vârstă de 68 de ani, este în funcţie de doar 11 luni.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul

Articole7 Sep • 2.862 vizualizări
0 comentarii

Liderul Reform UK Nigel Farage vrea să deporteze femeile afgane care solicită azil înapoi la talibani dacă va ajunge prim-ministru

Articole6 Sep • 404 vizualizări
0 comentarii

Cătălin Predoiu: Rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuăm şi cu politici de dezvoltare a României. Următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB / România a mers prea mult pe un singur motor, consumul

Articole6 Sep • 284 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.