Declarație controversată a liderului extremei drepte din Spania: „Va fi un moment când oamenii vor dori să-l spânzure de picioare” pe premierul Pedro Sánchez

Aflat la Buenos Aires, Argentina, la festivitatea de preluare a mandatului de președinte de către Javier Milei, liderul extremei drepte din Spania și asociat al Partidului Popular, partid cu care guvernează mai multe regiuni din Spania, a declarat cotidianului argentinian El Clarin că „Pedro Sánchez nu este atât de perspicace și de priceput pe cât cred oamenii”.

„Un politician care nu are scrupule, care nu are principii, are un avantaj competitiv față de politicienii cinstiți care au scrupule pentru că ne punem limite. Eu am limite: morala”, a declarat Santiago Abascal liderul partidului ultranationalist Vox din Spania și că în Spania „va fi un moment când oamenii vor dori să-l spânzureze de picioare”.

Declarația liderului ultranaționalist i-a șocat până și pe partenerii din Partidul Popular. Alberto Nuñez Feijoo, liderul popularilor, a condamnat declarațiile liderului Vox și a dat asigurări că Partidul Popular nu are nicio legătură cu ele.

În opinia sa, declarațiile lui Abascal fac „un joc grozav asupra strategiei lui Sánchez și a PSOE” și a regretat că această strategie „pare să se potrivească domnului Abascal”.

Premierul Sánchez referindu-se la cuvintele lui Abascal, a spus că sunt de o „gravitate extraordinară”.

Liderul PSOE a susținut că „astfel de mesaje sunt fără precedent în istoria țării noastre” și încearcă să facă țara „monopolizată” de „discursul urii”.

Vox, partid ultranaționalist în Parlamentul de la Madrid, a pierdut 19 parlamentari în urma alegerilor din iulie 2023 ajungând la 32 și împreună cu Partidul Popular, nu a putut strânge majoritatea necesară în Parlament pentru a-i asigura liderului popular un mandat de prim-ministru. Vox a generat săptămâni de proteste la sediul socialiștilor din Madrid, numeroase manifestații soldându-se cu polițiști răniți și persoane arestate pentru violența arătată. Ultranaționaliștii de la Vox au propus electoratului o Spanie centralizată, fără regiuni autonome ca până acum și „curățată” de orice imigrant ce nu e din Uniunea Europeană.