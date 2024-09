Decizia de a permite Ucrainei să atace ținte din adâncul teritoriului Rusiei cu rachete Storm Shadow a fost deja luată, dar nu va fi anunțată public (surse guvernamentale britanice)

Cotidianul britanic The Guardian, apropiat ideologic de guvernul Starmer, relatează, citând surse guvernamentale anonime, că decizia de a permite Ucrainei să atace ținte aflate în adâncimea teritoriului recunoscut al Rusiei cu arme occidentale a fost deja luată, dar nu există planuri de a o anunța public, scrie BBC.



În acest context, sursele au vorbit despre rachetele de croazieră Storm Shadow de fabricație britanico-franceză (acestea conțin, de asemenea, componente americane).



Prim-ministrul Keir Starmer se va deplasa vineri la Washington pentru a se întâlni cu președintele Joe Biden, războiul din Ucraina urmând să fie unul dintre principalele subiecte ale întâlnirii.



Nu există niciun plan de a anunța la summitul de la Washington decizia de a permite Ucrainei să folosească Storm Shadow împotriva țintelor aflate în interiorul teritoriului rusesc, au declarat surse pentru The Guardian. Nu este programată niciun fel de conferință de presă, scrie ziarul.



Ridicarea restricțiilor privind loviturile cu arme occidentale cu rază lungă de acțiune a fost, de asemenea, unul dintre subiectele principale ale vizitei comune la Kiev a șefilor departamentelor de politică externă britanic și american, David Lammy și Antony Blinken.



În urmă cu doar câteva ore, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a „presupus cu un grad ridicat de probabilitate” că liderii occidentali au decis deja să ridice sau să atenueze restricțiile privind utilizarea armelor de către Ucraina.

Dacă raportul The Guardian conform căruia țările occidentale au decis deja să permită Ucrainei să lovească ținte din interiorul Rusiei cu armele furnizate este corect (iar BBC nu are nicio confirmare independentă în acest moment), acest lucru amintește de un incident de la începutul acestui an.

În multe cazuri, țările occidentale anunță deschis ce arme furnizează Ucrainei, dar o excepție notabilă a fost racheta cu rază lungă de acțiune ATACMS, o muniție HIMARS cu o rază de acțiune și o putere mai mare decât GMLRS furnizate anterior.



SUA au refuzat mult timp să livreze ATACMS cu rază completă de acțiune dar există numeroase dovezi că acestea au fost utilizate pe câmpul de luptă în ultimele luni, dar Washingtonul nu a anunțat oficial livrarea lor.



The New York Times a raportat prima livrare la sfârșitul lunii aprilie, citând surse anonime. Președintele Joe Biden, potrivit ziarului, a autorizat livrările la jumătatea lunii februarie și a făcut acest lucru în secret.



Washingtonul nu a permis încă în mod oficial Ucrainei să utilizeze ATACMS asupra unor ținte aflate adânc în interiorul teritoriului rus recunoscut, iar Kievul face lobby insistent pentru o schimbare a acestei poziții.