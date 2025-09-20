De pe traseele de alergare la Bursa din New York: Aplicația Strava se pregătește să facă pasul pe Wall Street

Strava, aplicație folosită de milioane de alergători, cicliști și drumeți, se pregătește pentru o listare pe bursă, informează lefigaro.fr.

Compania fondatoare din San Francisco a contactat deja mari bănci de investiții pentru a-și pregăti IPO-ul (Oferta Publică Inițială), transmite Reuters.

Strava – O comunitate globală de 150 de milioane de practicanți ai sportului

Strava este o aplicație care a apărut în San Francisco în 2009. Creșterea uriașă a numărului de utilizatori a venit odată cu pandemia din 2020, atunci milioane de persoane și-au făcut cont pe această aplicație.

Inițial gratis, Strava a devenit contra cost (pentru cei dornici de statistici avansate) începând din iunie 2020, în perioada pandemiei de Covid-19.

În acest moment, Strava are peste 150 de milioane de utilizatori din 190 de țări ale lumii. Este considerată rețeaua de socializare a practicanților de sport, acolo unde cei logați își oferă unul altuia „kudos” (echivalentul pentru like).

Valoarea companiei este plasată undeva la 2,2 miliarde de dolari, transmit sursele citate.

Fondatorii Michael Horvath și Mark Gainey au recrutat recent un director financiar, un pas considerat decisiv spre listarea la bursă.

Printre băncile invitate să liciteze pentru rolul de intermediar se află nume grele precum Goldman Sachs, JPMorgan și Morgan Stanley.

Fondatorii Strava iau în calcul o lansare publică pe bursă la începutul lui 2026, dar totul depinde de „condițiile pieței.”

Până la acest moment, compania care conduce Strava nu a stabilit nici suma pe care vrea să o atragă și nici evaluarea pe care o țintește.