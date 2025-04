De la trenurile de dormit europene la Amtrak din California: un tur feroviar de lux în jurul lumii în 100 de zile

Pentru cei care sunt în căutarea unei experiențe de călătorie de top pentru 2026 – și au aproximativ 130.000 de euro la dispoziție –, această călătorie epică pe calea ferată îi așteaptă. Călătoria este prezentată ca o odisee în jurul lumii fără zboruri, folosind doar trenuri și croaziere, transmite Euronews.

Pe parcursul a 100 de zile, pasagerii vor vizita zeci de situri din Patrimoniul Mondial UNESCO, vor participa la experiențe culturale unice și se vor delecta în restaurante cu stele Michelin.

Cu doar 12 locuri disponibile, călătorii care doresc un loc în această aventură feroviară trebuie să fie rapizi.

Turul mondial, oferit de operatorul de lux Adventures By Train, pleacă din gara St Pancras din Londra.

De acolo, călătorii pornesc în jurul globului, călătorind la clasa întâi pe rute feroviare emblematice, inclusiv trenuri de dormit europene, călătoria inspirată de Orient Express din Istanbul, trenul de mare viteză din China spre Xian și legendarul California Zephyr al Amtrak.

Există, de asemenea, două segmente la bordul croazierelor de lux. Pasagerii vor naviga pe Pacificul de Nord într-o călătorie de 23 de zile de la Tokyo la Vancouver și vor experimenta o traversare transatlantică clasică la bordul Queen Mary 2 de la Cunard.

„Aceasta nu este «călătoria», așa cum o experimentează majoritatea oamenilor”, se arată în pachetul informativ. „Aceasta este o aventură care își câștigă locul pe cele mai ambițioase liste de dorințe.”

Călătoria include o mulțime de experiențe exclusive. Călătorii vor încerca tradiții consacrate, cum ar fi atelierele turcești de marmorare, degustările de vin din regiunea Kakheti din Georgia și ceremoniile ceaiului din Japonia.

Există oportunități de a explora siturile din patrimoniul mondial UNESCO, inclusiv Hagia Sophia din Istanbul, sculpturile rupestre Gobustan din Azerbaidjan și Războinicii de teracotă din China, în Xian.

Mesele vor fi servite la restaurante renumite precum Steirereck din Viena, Taian Table din Shanghai și Atomix din New York.

Zilele de vis sunt urmate de scufundarea în așternuturile celor mai legendare hoteluri din lume.

Călătorii vor dormi acolo unde Agatha Christie a scris „Crima din Orient Express”, în Pera Palace din Istanbul.

Vor face un pas înapoi în timp la legendarul Old Faithful Inn din Yellowstone, cu vederi din balansoar asupra sălbăticiei virgine și se vor bucura de lux de cinci stele la The Langham New York.

Excursia este o experiență complet ghidată, în grupuri mici, pentru maximum 12 călători.

Va costa 112.900 de lire sterline (132.000 de euro) de persoană pentru călătorii singuri (care includ toate taxele) sau 89.950 de lire sterline (105.200 de euro) de persoană pentru o cameră twin/double share.

Cei interesați trebuie să își asigure locul cu un depozit de 10%, după care nu mai trebuie să plătească nimic până la 6 ianuarie 2026.

Călătoria are un preț ridicat, dar broșura informativă sugerează că este „investiția dumneavoastră într-o viață de amintiri”.