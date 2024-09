De ce se confruntă din nou OpenAI cu un val de demisii

Pentru OpenAI, compania din spatele ChatGPT, ultimele douăsprezece luni vor rămâne în analele companiei drept cea mai turbulentă perioadă din tânăra sa istorie. În timp ce compania tocmai a prezentat o nouă familie de inteligențe artificiale – un prim pas către superinteligența promisă de Sam Altman – noi plecări zguduie compania, scrie BFM TV.

Un val de plecări fără precedent

În data de 25 septembrie, Mira Murati, Chief Technology Officer al OpenAI și creierul din spatele ChatGPT, a anunțat că părăsește compania. „După o analiză atentă, am luat decizia dificilă de a părăsi OpenAI”, a spus ea. „Nu a existat niciodată un moment ideal pentru a pleca dintr-un loc pe care îl iubești, dar acesta este momentul potrivit”, a explicat ea într-o scrisoare către angajați, postată pe contul său X, fost Twitter.

Alți doi directori ai OpenAI – Bob McGrew, directorul de cercetare al OpenAI, și Barret Zoph, vicepreședintele pentru cercetare (Post-Training) – și-au anunțat, de asemenea, plecarea din start-up.

Cei trei foști directori se alătură unei lungi liste de angajați care au părăsit start-up-ul în ultimele douăsprezece luni. În luna mai a anului trecut, Ilya Sutskever, unul dintre co-fondatori, a plecat după zece ani petrecuți în OpenAI. Jan Leike, fostul cercetător șef al companiei, și Gretchen Krueger, unul dintre executivii de top ai companiei, au demisionat, de asemenea, în aceeași lună. Din cele 13 persoane care au contribuit la înființarea OpenAI în 2015, doar trei au rămas.

În ciuda semnalelor îngrijorătoare trimise de acest val de plecări, Sam Altman vrea să fie liniștitor.

„Schimbările de management fac parte din viața oricărei afaceri, mai ales a uneia care crește atât de repede și este atât de exigentă. Evident, nu spun că este normal ca această plecare (a Mirai Murati, n.r.) să fie atât de bruscă, dar noi nu suntem o companie normală”, a reacționat el pe X.

Mira Murati, Bob McGrew și Barret Zoph invocă toți „motive personale” pentru plecările lor. „Au luat aceste decizii independent unul de celălalt și amiabil”, explică Sam Altman pe X.

„Este ca și cum ai părăsi NASA înainte de a ateriza pe Lună”

“Este un pic ca și cum ai părăsi NASA cu câteva luni înainte de a ateriza pe Lună”, glumește Benjamin De Kraker pe X (ex-Twitter), un inginer de inteligență artificială care lucrează la concurentul Grok. „De ce ar părăsi oamenii-cheie o companie chiar înainte de lansarea AGI [superinteligența promisă de Sam Altman, n.r.]?”, se întreabă el.

