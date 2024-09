Mira Murati, considerată creierul din spatele ChatGPT, părăsește OpenAI

Deseori menționată ca fiind creierul principal din spatele ChatGPT, Mira Murati a părăsit OpenAI. După șase ani și jumătate în cadrul startup-ului, directorul tehnologic și-a anunțat plecarea pe X (fostul Twitter) miercuri, 25 septembrie, potrivit BFM TV.

În mesajul său, Mira Murati dezvăluie scrisoarea pe care a trimis-o angajaților. „După o analiză atentă, am luat decizia dificilă de a părăsi OpenAI”, a spus ea. „Nu a existat niciodată un moment ideal pentru a pleca dintr-un loc pe care îl iubești, dar acesta este momentul potrivit”, a adăugat Murati, înainte de a continua să vorbească despre lansarea recentă a o1, o versiune mai «conștientă» a ChatGPT.

I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P

— Mira Murati (@miramurati) September 25, 2024