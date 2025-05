De ce nicio femeie nu se regăsește în topul celor mai bine plătiți sportivi ai lumii realizat de Forbes

Sportivele profesioniste de elită au înregistrat în ultimii ani progrese spectaculoase la nivel de venituri și vizibilitate, dar niciuna nu a reușit să pătrundă în topul Forbes pentru 2025 al celor mai bine plătiți 50 de sportivi din lume. Principala barieră financiară este reprezentantă de diferențe uriașe de salarii și drepturi de imagine între sporturile masculine și cele feminine.

Cristiano Ronaldo este din nou primul în ierarhia Forbes, starul portughez ocupând pentru al treilea an la rând locul unu. A avut venituri totale de 275 de milioane de dolari.

Jucătorul lusitan este urmat de baschetbalistul Stephen Curry (156 de milioane – Golden State Warriors) și de pugilistul Tyson Fury (146 de milioane).

Topul celor de la Forbes este dominat de sportivi din fotbal, baschet, box și baseball. Ajung la aceste sume importante grație următorilor factori: contracte uriașe venite din partea sponsorilor, audiențe globale mari ale sporturilor menționate mai sus.

Ierarhia prezentată de Forbes ia în calcul câștigurile generate în perioada 1 mai 2024 – 1 mai 2025. Vorbim despre sumele câștigate atât pe teren, cât și în afara lui (contracte de imagine).

Față de anul trecut, pragul de pătrundere în TOP 50 a crescut cu 19%, semn clar că încasările sportivilor de top au crescut semnificativ.

Astfel, pentru a intra în TOP 50 ai nevoie de un prag de 53,6 milioane de dolari.

Tocmai acest prag extrem de ridicat elimină complet posibilitatea prezenței sportivelor la vârful ierarhiei.

Coco Gauff s-a calificat recent în finala WTA 1000 de la Roma, iar în ultimul an a adunat 34,4 milioane de dolari. 9,4 milioane au venit direct din premiile din tenis (grație rezultatelor bune), iar 25 de milioane din generoasele contracte de publicitate.

Este, fără îndoială, una dintre cele mai mari sume înregistrate de o sportivă din toate timpurile, dar totuși cu 19 milioane sub limita intrării în TOP 50 mondial.

De-a lungul timpului, doar două sportive au câștigat într-un an mai mult decât Gauff: Naomi Osaka (57,3 milioane de dolari – o adevărată mașină de marketing) și Serena Williams (45,9 milioane de dolari în 2021).

Absența sportivelor de top din primele 50 de locuri ale ierarhiei Forbes se explică în primul rând prin diferențele mari de salarii și premii.

Dacă tot vorbim de premii, tenisul de câmp face eforturi mari în ultimii ani pentru a da cecuri egale femeilor și bărbaților, iar acest lucru se întâmplă la turneele de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Salariile și premiile din sport sunt influențate directe de veniturile ligilor și de valoarea drepturilor media. Aici, în majoritatea cazurilor, competițiile feminine atrag sume mult sub cele masculine.

Conform Deloitte, sportul feminin a înregistrat o creștere uriașă de 74% a veniturilor din difuzare în 2025, dar competițiile masculine continuă să fie fără rival.

Ca exemplu: NBA a obținut 6,9 miliarde anual din contracte media, față de 200 de milioane WNBA (varianta feminină a NBA-ului).

Tot Deloitte atrage atenția că sporturile feminine de elită vor atinge pragul de 2,35 miliarde de dolari în 2025, o creștere cu 1,88 miliarde față de 2024 și cu 981 de milioane față de 2023.

54% din aceste sume reprezintă sponsorizările, dovadă clară că brandurile importante devin tot mai interesate de promovarea sportului feminin.

Sportivele importante își rotunjesc tot mai mult încasările, dar este tot insuficient pentru a pătrunde în TOP 50.

Drepturile media fac în continuare o diferență importantă la nivel de câștiguri, multe dintre sporturile masculine având audiențe mult mai mari decât cele feminine.

Cu toate că în ultima perioadă reforme de echitate au fost adoptate (reamintim exemplul tenisului de câmp), decalajul dintre câștigurile bărbaților și ale femeilor rămâne unul semnificativ.

De știut:

Ronaldo tops Forbes’ 2025 list of highest-paid athletes with $275M—a new record for a soccer player, per @Forbes. pic.twitter.com/eOVGWHiNwy

— Boardroom (@boardroom) May 15, 2025