De ce i s-a interzis supermodelului Naomi Campbell să fie administrator al unei fundații caritabile: Banii strânși erau cheltuiți pe hoteluri de lux, tratamente spa și servicii de securitate

Modelul britanic Naomi Campbell a fost exclusă din calitatea de administrator al organizației caritabile Fashion for Relief, după ce o anchetă a Comisiei pentru caritate a scos la iveală nereguli grave în gestionarea fondurilor. Aceasta a constatat că banii strânși în scopuri caritabile au fost cheltuiți pe hoteluri de lux, tratamente spa, țigări și servicii de securitate pentru Campbell, precum și pe plăți neautorizate către alți administratori ai organizației, relatează BBC.

„Am aflat astăzi despre aceste constatări și sunt extrem de îngrijorată”, a declarat Naomi Campbell, în vârstă de 54 de ani, pentru agenția de presă AP. Modelul a subliniat că nu a fost responsabilă pentru controlul organizației.

În urma scandalului, Campbell a fost interzisă să participe la activități caritabile timp de cinci ani, în timp ce doi dintre colegii săi, Bianka Hellmich și Veronica Chou, au primit interdicții de nouă, respectiv patru ani.

Ancheta a relevat că Hellmich a beneficiat de plăți neautorizate de 290.000 de lire sterline pentru servicii de consultanță, o încălcare flagrantă a statutului organizației caritabile. Deși Hellmich a propus rambursarea acestor fonduri, managerii interimari numiți de Comisie au asigurat recuperarea unei sume de aproape 345.000 de lire sterline și au protejat alte 98.000 de lire sterline din banii organizației.

Fondurile au fost utilizate pentru a acoperi datoriile Fashion for Relief și pentru a efectua plăți către alte două organizații caritabile: Save the Children Fund și Mayor’s Fund for London. Ancheta, care a analizat cheltuielile organizației între aprilie 2016 și iulie 2022, a constatat că doar 8,5% din fondurile colectate au fost alocate pentru subvenții în scopuri caritabile.

În urma deschiderii anchetei, atât Save the Children Fund, cât și Mayor’s Fund for London au depus plângeri la Comisie referitoare la Fashion for Relief. Tim Hopkins, membru al echipei de investigații, a declarat: „Administratorii sunt obligați prin lege să ia decizii în interesul carității și să respecte responsabilitățile legale. Ancheta noastră a arătat că aceștia nu au făcut acest lucru, ceea ce a dus la descalificarea lor.”

Fashion for Relief a fost radiată din registrul organizațiilor caritabile pe 15 martie 2024.