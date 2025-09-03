G4Media.ro
Danemarca găzduieşte miercuri o reuniune între Zelenski şi liderii ţărilor nordice şi…

danemarca, steag, țari nordice, nordul europei, drapel
Sursa foto: Unsplash/ Markus Winkler

Danemarca găzduieşte miercuri o reuniune între Zelenski şi liderii ţărilor nordice şi baltice

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, îi va găzdui miercuri, la Copenhaga, pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi pe liderii ţărilor nordice şi baltice pentru o reuniune, a declarat şefa guvernului danez într-un comunicat de presă, informează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Şefii de stat şi de guvern vor discuta despre modul în care ţările nordice şi baltice pot oferi sprijin suplimentar Ucrainei, fie pe linia frontului, fie la masa negocierilor”, se arată în comunicat.

Zelenski a anunţat că va discuta despre presiunile asupra Rusiei la summitul dintre Ucraina şi ţările nordice şi baltice din Danemarca, de miercuri.

„Pregătim întăriri semnificative pentru Ucraina”, a scris el pe platforma X.

Zelenski are totodată în plan întâlniri bilaterale în Franţa mai târziu în cursul zilei de miercuri. Coaliţia Voinţei, formată din aproximativ 30 de ţări, urmează să se întâlnească joi la Paris pentru discuţii privind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi alte subiecte.

Totodată, preşedintele ucrainean a declarat că omologul său rus Vladimir Putin îşi etalează „impunitatea” după un atac aerian masiv asupra Ucrainei.

„Aceste atacuri sunt în mod clar o demonstraţie rusă. Putin îşi afişează impunitatea. Şi acest lucru necesită, fără îndoială, un răspuns din partea lumii”, a afirmat Zelenski, cerându-le aliaţilor săi să pună presiune asupra „economiei de război” a Moscovei.

