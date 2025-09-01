UPDATE Sute de morți și mii de răniți în urma cutremurului cu magnitudinea 6 din estul Afghanistanului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

UPDATE Cel puţin 600 de oameni au murit şi aproximativ 2.000 au fost răniţi după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 şi mai multe replici au zguduit estul Afganistanului duminică noaptea, au raportat luni surse oficiale, transmite EFE. Agenţia dpa stabileşte bilanţul la 250 de morţi, în timp ce Reuters face referire la sute de morţi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

știrea inițială

Peste 20 de persoane au murit după un cutremur cu magnitudinea de 6,0 care a lovit estul Afghanistanului, în apropiere de granița cu Pakistanul, au confirmat pentru BBC oficialii locali.

Peste 115 persoane rănite au fost transportate la spitalele din provinciile Nangarhar și Kunar, au spus oficialii.

Cutremurul, cu o adâncime de 8 km, a lovit la ora locală 23:47 (19:17 GMT) duminică, potrivit US Geological Survey. De atunci, au avut loc cel puțin trei replici – cu magnitudini cuprinse între 4,5 și 5,2.

Timp de câteva secunde, cutremurul a zguduit capitala Afganistanului, Kabul, aflată la aproximativ 200 km distanță, precum și capitala Pakistanului, Islamabad, aflată la aproape 400 km distanță, a raportat AFP.

Numărul morților este de așteptat să crească – provinciile afectate sunt izolate și au un teren accidentat, iar casele de acolo nu sunt, în general, rezistente la cutremure.